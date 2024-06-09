مايكروسوفت وإنفيديا تواجهان تحقيقات في أميركا بشأن احتكار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وافقت هيئتا مكافحة الاحتكار الأميركيتين على تقسيم المسؤولية في صناعة الذكاء الاصطناعي، بحيث تمضي مفوضية التجارة الاتحادية قدما في فتح تحقيق بشأن علاقة شركة مايكروسوف بشركة "أوبن إيه آي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن تقرير لبلومبيرغ.

وذكرت مصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن وزارة العدل ستحقق فيما إذا كانت شركة إنفيديا انتهكت قانون الاحتكار وستحتفظ بالإشراف على شركة غوغل التابعة لشركة "ألفابت".

وتوصلت الهيئتان إلى اتفاق في الأيام القليلة الماضية بعد أكثر من 6 أشهر من التفاوض، بحسب المصادر. ويمنح الاتفاق كل هيئة السلطة لفتح تحقيق بشأن الاحتكار في سلوك الشركة فضلا عن الصفقات المتعلقة به التي أبرمتها مؤخرا.

ويأتي التحقيق مع الشركتين بعد أن أعلنت شركة تصميم الرقائق الذكية عن إيرادات وأرباح قياسية بالربع الأخير من 2023، وتجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار في ختام جلسة الأربعاء، مما يضعها في المرتبة الثانية بين أكبر الشركات الأميركية المدرجة في وول ستريت بعد مايكروسوفت.