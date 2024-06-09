كيف تستخدم الآيفون لسماع جرس الباب والأصوات المهمة؟

إن كنت تعاني من عدم سماع جرس الباب، أو صوت الطرقات عليه، فهناك ميزة لا يعرفها كثير من مستخدمي آيفون، وهي ميزة التعرف إلى الأصوات ويمكنك الوصول لها من إعدادات جهازك.

وتوصي آبل بعدم الاعتماد على هذه الميزة "للتعرف على الأصوات في الظروف التي قد يتعرض فيها المستخدم للأذى أو الإصابة، أو في حالات الخطر أو الطوارئ، أو للقيادة". ولكن بإمكانك استخدامها في الأمور اليومية التي قد يفوتك سماعها مثل الطرق على الباب وغيرها من الأصوات في منزلك.

كيف تستخدم الميزة؟

تمنحك هذه الميزة إشعارا افتراضيا في كل مرة يسمع فيها هاتفك صوت محدد، ويمكنك تفعيلها من خلال الذهاب إلى "الإعدادات" (Settings) ثم "قابلية الوصول" (Accessibility) ومنها "التعرف إلى الأصوات" (Sound Recognition).

من هنا يمكنك اختيار الأصوات التي تريد أن يستمع إليها هاتفك، تتضمن القائمة الافتراضية أجهزة الإنذار والحيوانات الأليفة وصوت الأطفال والأصوات المنزلية المختلفة مثل صوت الغلاية أو صوت الطرق على الباب. يمكنك تفعيل الأصوات وتلقي إشعار في كل مرة يلاحظ فيها هاتفك هذا الصوت.

يمكنك -كذلك- تدريب هاتفك على التعرف إلى أصوات أجهزتك وأجهزة الإنذار التي تستخدمها. هذه العملية تعني تشغيل الإنذار عدة مرات حتى يتمكن الهاتف من تعلم التعرف عليه.