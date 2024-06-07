شركة إنفنكس تطلق سلسلة هواتف نوت 40 "نسخة السباق" بالشراكة مع "بي إم دبليو"

كشفت شركة إنفنكس (Infinix)، الرائدة في صناعة الأجهزة التكنولوجية الموجهة للشباب، الستار عن سلسلة هواتف نوت 40 (NOTE 40) "نسخة السباق" راسينغ إيديشن (Racing Edition)، وهي سلسلة تمت تصميمها بالشراكة مع مجموعة "بي إم دبليو ديزاين وركس" (BMW Designworks)، لتصميم لون الغلاف الخلفي للهاتف.

ويجسّد هذا الإصدار الخاص روح السرعة والإرث الأسطوري للشركتين من خلال تصميمه الخلفي الفريد وواجهة المستخدم المخصصة.

وقد صُمم هذا الإصدار خصيصا لعشاق التكنولوجيا من الشباب، فهو يقدم أداء مشبعا بالطاقة يعزز شغفهم بعالم السرعة، كما يعتبر هذا التعاون الثاني بين الشركتين العملاقتين في مجال التكنولوجيا.

وقال مدير التسويق لدى شركة إنفنكس لوك هوا: "يُعد تعاوننا المستمر مع مجموعة بي إم دبليو ديزاين وركس قوة دافعة لتجاوز حدود تصميم الهواتف المحمولة، وإعادة تعريف مفهوم التميز، فالسرعة ليست مجرد رقم، بل هي أسلوب حياة، ويجسّد إصدار راسينغ من السلسلة هذه الروح من خلال تصميم مستوحى من السرعة، وتراث أسطوري، وأحدث التقنيات، وذلك لتقديم تجربة لا مثيل لها للعملاء في جميع أنحاء العالم".

هواتف مستوحاة من سيارات السباق

تأتي سلسلة هواتف نوت 40 من إصدار راسينغ بتصميم وينغز أو سبيد (Wings of Speed) الحصري، والذي يُضفي على الهاتف مستوى غني من التفاصيل، بفضل تقنية النقل المتطور بالأشعة فوق البنفسجية، يظهر الهاتف بخطوط انسيابية أنيقة تتدفق عبر الجهاز، لتشكل حوافا دقيقة تعمل على تحسين التماسك، وتتفاعل مع الضوء لإنتاج ظلال لطيفة.

وتمنح مواد التصنيع المركبة الهاتف لمسة نهائية لامعة مع الحفاظ على خفة وزنه، كما تزيد اللمسة الفضية المعدنية اللامعة من الشعور بالخفة، ويتميز الإصدار برموز سباق ثلاثية الألوان مميزة على الإطار بجوار عدسة الكاميرا، لتُضفي لمسة ديناميكية من الألوان.

كما يرتقي إصدار راسينغ بتجربة المستخدم إلى مستوى جديد من خلال خلفيات وشاشة رئيسية حصرية مستوحاة من حيوية حلبة السباق، وتتحد الخطوط الديناميكية ورموز السباق والزخارف ثلاثية الألوان معا، لتعكس السرعة الفائقة التي تضاهي ومضات حلبة السباق.

تحفة هندسية توفر السرعة وقوة الأداء والموثوقية

تتوفر سلسلة هواتف نوت 40 من إصدار راسينغ، بما في ذلك نوت 40 برو+ 5G، ونوت 40 برو 5G، ونوت 40 5G.

ولتعزيز عنصر السرعة، تتميز السلسلة بتقنية آل أروند فاست شارج (All-Round FastCharge 2.0)، التي تعمل بمعالج شيتاه إكس1 (Cheetah X1).

تتيح هذه التقنية شحنا سريعا متعدد السرعات بقوة تصل إلى 100 وات، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بقوة 20 وات ماغ شارج (MagCharge)، إلى جانب أنماط شحن متنوعة لإبقاء المستخدمين على اتصال دائم.

يوفر هاتف إنفنكس تجربة شحن مغناطيسية مريحة بفضل تقنية إنفنكس ماغ كت (MagKit)، التي تتضمن جراب ماغ (MagCase)، ولوحة شحن ماغ باد (MagPad)، وبنك طاقة ماغ باور (MagPower).

كما تتميز السلسلة بشاشة أومليد (AMOLED) ثلاثية الأبعاد 3D منحنية نابضة بالحياة بمعدل تحديث 120 هرتز، ونظام كاميرا قوي للغاية بدقة 108 ميغابكسل مع تقنية التثبيت البصري (OIS)، مما يوفر تجربة تصوير ومشاهدة مذهلة، وتعزز الإضاءة النشطة (Active Halo AI) وصوت جي بي إل (JBL) من تجربة المستخدم بشكل أكبر.

التوفر والأسعار

أصبحت سلسلة هواتف نوت 40، من إصدار راسينغ، متاحة في السوق العالمية ابتداء من يوم الخميس الموافق 6 يونيو/حزيران 2024، وتأتي جميع الموديلات مزودة بنظام تشغيل إنفنكس إكس أو إس 14 (XOS 14) المصممة على هيكلية أندرويد 14، وستحصل على تحديثات حتى نظام التشغيل أندرويد 16، إلى جانب 3 سنوات من تحديثات الأمان المهمة.

تبدأ أسعار هواتف نوت 40 من إصدار راسينغ، التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G من 849 ريالا سعوديا (226 دولارا)، وتبدأ أسعار هواتف نوت 40 برو من إصدار راسينغ، التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس 5G من 999 ريالا سعوديا (266 دولار)، وتبدأ أسعار هواتف نوت 40 برو+5G من إصدار راسينغ من 1299 ريالا سعوديا (346 دولارا).

تأسست شركة إنفنكس في عام 2013، وهي علامة تجارية رائدة في صناعة الأجهزة التكنولوجية الموجهة للشباب، وتتواجد إنفنكس في أكثر من 70 دولة، وتشتهر بتقديم أحدث التقنيات، وتشمل تشكيلة منتجاتها الهواتف الذكية والساعات الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة، وأجهزة التلفزيون الذكية.