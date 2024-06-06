هجوم إلكتروني يستهدف حسابات بارزة على تيك توك

أعلنت شبكة تيك توك الثلاثاء أن هجوما إلكترونيا أثّر على حسابات بارزة على منصة التواصل الاجتماعي، بينها حساب شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأميركية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ناطق باسم الشركة إن عدد الحسابات المتضررة "منخفض للغاية"، مشيرا إلى أن تيك توك عززت دفاعاتها لإحباط عملية التسلل الإلكتروني من جانب قراصنة المعلوماتية.

وأوضح لوكالة الأنباء الفرنسية: "اتخذنا خطوات لوقف هذا الهجوم ومنع تكراره في المستقبل"، مضيفا أن "تيك توك" تعمل مباشرة مع أصحاب الحسابات المتضررة "لإعادة إمكان الدخول إليها، إذا لزم الأمر".

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نبهت الشبكة الاجتماعية إلى الهجوم الذي استهدف حسابات عدد من العلامات التجارية الكبرى والمشاهير، في حين كان موقع "سيمافور" الإخباري أول من أبلغ الأسبوع الماضي عن تعرض حساب وسيلة الإعلام الأميركية للاختراق، وهو ما اضطرها إلى تعليق حسابها على تيك توك لأيام.