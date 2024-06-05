كيف تتحكم في الإشعارات على هاتف أندرويد؟

يرغب كل مطوري التطبيقات أن تشترك في جميع الإشعارات الممكنة، لكن نظام أندرويد من غوغل يوفر لك العديد من الوسائل التي تساعدك على ضبط الإشعارات المفيدة وإيقاف الإشعارات التي تشتت انتباهك أثناء اليوم.

لذا، إليك بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك على التحكم بالإشعارات في نظام "أندرويد 14".

التحكم في إشعارات أندرويد

إذا كنت تستخدم هاتفا محمولا يعمل بنظام "أندرويد 14" يمكنك أن تبدأ بالانتقال إلى الإعدادات (Settings) ومنها تختار الإشعارات (Notifications) ثم إشعارات التطبيقات (App notifications). ومن هنا بإمكانك تفعيل أو إيقاف جميع إشعارات هذا التطبيق بالكامل.

وقد تصلح تلك الخطوة مع بعض التطبيقات، ولكن في تطبيقات أخرى قد ترغب في إبقاء بعض الإشعارات مفعلة وإيقاف تشغيل البعض الآخر.

ومن نفس هذه النافذة اضغط على أحد التطبيقات للعثور على الخيارات لإيقاف تشغيل بعض أنواع الإشعارات أو القنوات المختلفة، ومراجعة خيارات كل تطبيق بهذه الطريقة عملية شاقة قليلا لكنها واحدة من أفضل الوسائل للتأكد من تصفية الإشعارات التي لا ترغب بها.

وإذا كنت تستخدم هاتف سامسونغ غالاكسي فقد تحتاج إلى اتباع خطوة إضافية أخرى: انتقل إلى الإعدادات ثم الإشعارات ومنها الإعدادات المتقدمة (Advanced settings) ثم إدارة فئات الإشعارات لكل تطبيق (Manage notification categories for each app) وبعد ذلك عندما تضغط على أحد التطبيقات من قائمة إشعارات التطبيق سترى خيارا للوصول إلى تصنيفات الإشعارات المختلفة.

والأمر يعود إلى مطوري التطبيقات لتحديد كيفية تصنيف قنوات الإشعارات لديهم، لهذا قد ترى بعض الإشعارات التي لا ترغب بها، مثل الإشعارات الترويجية مدمجة مع إشعارات أخرى مفيدة قد تحتاجها.

تأجيل الإشعارات

إذا كنت تتلقى الكثير من الإشعارات وترغب في الحصول على بعض الهدوء يمكنك تأجيل ظهور تلك الإشعارات عبر الانتقال إلى الإعدادات ثم الإشعارات، والضغط على السماح بتأجيل الإشعارات (Allow notification snoozing).

وفي هواتف سامسونغ غلاكسي ستجد هذا الخيار عبر الإعدادات ثم الإشعارات ومنها الإعدادات المتقدمة واختيار إظهار زر التأجيل (Show snooze button) وسيتيح لك ذلك إيقافا مؤقتا لإحدى قنوات الإشعارات المحددة وليس لكل إشعارات التطبيق ولفترة زمنية محددة مسبقا.

ولتنفيذ هذا: اضغط على أيقونة السهم لأسفل في أعلى اليمين لتوسعة أحد الإشعارات، وسترى أيقونة على شكل المنبه أو الجرس، اضغط عليها لتأجيل هذا الإشعار.