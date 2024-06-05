تكنولوجيا

أسرار معامل آبل.. براونلي يكشف بالفيديو اختبارات التحمل لهواتف آيفون

اليوتيوبر براونلي مع مسؤول الاختبارات في آبل
اليوتيوبر براونلي مع جون تيرنوس نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في آبل (مواقع التواصل)
5/6/2024

سمحت شركة آبل للمراجع التقني ماركيز براونلي بزيارة معامل الاختبار الخاصة بالشركة، حيث التقط اليوتيوبر الشهير مقاطع فيديو لبعض اختبارات التحمل المكثفة التي تخضع لها هواتف آيفون.

يُعرف عن براونلي مراجعاته التقنية للأجهزة المختلفة والشروحات التقنية التي يقدمها بمقاطع الفيديو عبر قناته على منصة يوتيوب. وفي عدة منشورات عبر حسابه على منصة إكس، نشر براونلي عدة مقاطع فيديو صورها داخل معامل آبل لتلك الاختبارات القاسية التي تتعرض لها هواتف آيفون.

كما أجرى حوارًا مع جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في آبل، الذي ذكر أن الشركة الأميركية العملاقة قد تختبر ما يصل إلى "10 آلاف جهاز من إصدار معين" قبل طرحه للجمهور.

ويعرض أول مقطع فيديو كيف تدور نصف دائرة مكونة من 13 فوهة من المياه المندفعة بسرعة حول هاتف آيفون، وذلك للتأكد من أن كل ركن من أركان الهاتف آمنة وضد التسرب.

ثم صوّر براونلي 4 اختبارات مختلفة للمياه تتنوع ما بين التنقيط وصولاً إلى وضع الجهاز داخل خزان مضغوط.

وأظهر مقطع فيديو آخر أن آبل اشترت أيضا روبوتا وبرمجته ليصبح آلة اختبار السقوط الخاصة بها، لمحاكاة مئات الزوايا المختلفة لسقوط الهاتف على مواد متنوعة.

وفي مقطع الفيديو الرابع، تظهر أداة اختبار مصممة لمحاكاة الاهتزاز المستمر الذي يشبه اهتزازات المحركات، فيمكنهم برمجة تردد محرك دراجة نارية أو عربة مترو الأنفاق بهدف محاكاة مدى قدرة الهاتف على الصمود أمام التعرض المستمر لهذا الاهتزاز مع مرور الزمن.

المصدر : إنترستنغ إنجينيرينغ + الجزيرة