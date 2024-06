أسرار معامل آبل.. براونلي يكشف بالفيديو اختبارات التحمل لهواتف آيفون

سمحت شركة آبل للمراجع التقني ماركيز براونلي بزيارة معامل الاختبار الخاصة بالشركة، حيث التقط اليوتيوبر الشهير مقاطع فيديو لبعض اختبارات التحمل المكثفة التي تخضع لها هواتف آيفون.

يُعرف عن براونلي مراجعاته التقنية للأجهزة المختلفة والشروحات التقنية التي يقدمها بمقاطع الفيديو عبر قناته على منصة يوتيوب. وفي عدة منشورات عبر حسابه على منصة إكس، نشر براونلي عدة مقاطع فيديو صورها داخل معامل آبل لتلك الاختبارات القاسية التي تتعرض لها هواتف آيفون.

كما أجرى حوارًا مع جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في آبل، الذي ذكر أن الشركة الأميركية العملاقة قد تختبر ما يصل إلى "10 آلاف جهاز من إصدار معين" قبل طرحه للجمهور.

ويعرض أول مقطع فيديو كيف تدور نصف دائرة مكونة من 13 فوهة من المياه المندفعة بسرعة حول هاتف آيفون، وذلك للتأكد من أن كل ركن من أركان الهاتف آمنة وضد التسرب.

I recently got to visit some Apple labs where they durability test new iPhones before they come out, and learned a few things (🧵THREAD) #1: Have you actually seen how they water test phones for IP ratings? (video) pic.twitter.com/Qh3hfmlmdn — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

ثم صوّر براونلي 4 اختبارات مختلفة للمياه تتنوع ما بين التنقيط وصولاً إلى وضع الجهاز داخل خزان مضغوط.

#2: There’s an entire room of machines for water and ingress testing Level 1: A drip tray simulating rain, no real pressure. IPX4 Level 2: A sustained, low-pressure jet spray from any angle. IPX5 Level 3: High pressure spray from a literal firehose. IPX6 Level 4: Locking the… pic.twitter.com/5R38I6QVmW — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

وأظهر مقطع فيديو آخر أن آبل اشترت أيضا روبوتا وبرمجته ليصبح آلة اختبار السقوط الخاصة بها، لمحاكاة مئات الزوايا المختلفة لسقوط الهاتف على مواد متنوعة.

#3: Apparently Apple has also bought and programmed and industrial robot to be their own drop test machine – to simulate hundreds of different drop angles onto different materials Then they hit it with some ultra bright lights and a high speed camera to watch them back in… pic.twitter.com/EsNJbVQrbO — Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024

وفي مقطع الفيديو الرابع، تظهر أداة اختبار مصممة لمحاكاة الاهتزاز المستمر الذي يشبه اهتزازات المحركات، فيمكنهم برمجة تردد محرك دراجة نارية أو عربة مترو الأنفاق بهدف محاكاة مدى قدرة الهاتف على الصمود أمام التعرض المستمر لهذا الاهتزاز مع مرور الزمن.