كيف تختار "جيميناي" ليكون مساعدك الرقمي الافتراضي على أندرويد؟

أعلنت غوغل، في مؤتمرها للمطورين "آي/أو" لعام 2024، أنها تعمل على تحديث نموذج "جيميناي" على نظام أندرويد لتتيح للذكاء الاصطناعي الاستفادة مما يظهر على شاشة الهاتف بصورة أفضل.

مثلا، إذا حدد المستخدم "جيميناي" كمساعد رقمي افتراضي على هاتف بنظام أندرويد، فيمكنه تلخيص أو الإجابة عن أسئلة حول صفحة الويب التي يتصفحها أو لقطة شاشة يفتحها أمامه. وقريبا، سيتمكن أيضا من معرفة إذا كان هناك مقطع فيديو على الشاشة وسيطلب من المستخدم طرح أسئلة حول هذا المقطع.

لذا، كيف تختار "جيميناي" كمساعد رقمي افتراضي لهواتف الأندرويد؟

اختيار المساعد جيميناي

يبدو أن غوغل تعمل فعلا على الاستعاضة عن مساعدها الرقمي في هواتف أندرويد بنموذج "جيميناي"، لذا من الأفضل أن تعتاد على الأمر قبل حدوث تلك التغييرات. لاستخدام "جيميناي" بديلا لمساعد غوغل، كل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق "جيميناي" ثم تسجيل الدخول. بعد ذلك، سيُطلب منك ما إذا كنت تريد استخدام "جيميناي" بدلا من المساعد الرقمي على الهاتف. اختر التأكيد وينبغي أن يضبط لك الأمر تلقائيا عبر التطبيق.

لكن إذا تخطيت هذا الجزء، أو إن كنت ترغب في القيام بذلك بنفسك، فيمكنك تغيير تطبيق المساعد الافتراضي في أي وقت بالانتقال إلى "الإعدادات" (Settings)، ثم "التطبيقات" (Apps)، ومنها اختيار "التطبيقات الافتراضية" (Default apps)، ثم اختيار "تطبيق المساعد الرقمي" (Digital Assistant app). ما عليك سوى تغييره إلى "جيميناي".