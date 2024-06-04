خاصية "العثور على جهازي" من غوغل

كثيرا ما يفقد المستخدم سماعة الرأس اللاسلكية أو تختفي ميدالية المفاتيح في شق الأريكة أو يتوارى الهاتف الذكي بين قطع الأثاث في المنزل.

وللتغلب على مثل هذه المواقف أطلقت شركة غوغل وظيفة "العثور على جهازي" (Find My Device)، والتي تتيح للمستخدم تعقب الأجهزة المزودة بنظام أندرويد بسهولة.

وتعمل الوظيفة الجديدة على استكمال وظيفة البحث عن الأجهزة المتوفرة منذ فترة طويلة، ويمكنها حاليا تعقب الأجهزة المتوافقة حتى بدون اتصال فعال بشبكة الإنترنت.

تطبيق "العثور على جهازي"

ولتعقب الأجهزة يتعين على المستخدم تنزيل تطبيق "العثور على جهازي" من متجر التطبيقات غوغل بلاي، والذي يحل محل التطبيق السابق، والذي يحمل نفس الاسم.

وأوضحت شركة غوغل أن الوظيفة الجديدة تعمل على غرار خدمة آبل "العثور على شبكتي" (Find My network)؛ حيث تقوم الهواتف الذكية المشتركة في الشبكة بالبحث عن الأجهزة والأشياء القريبة عن طريق تقنية البلوتوث.

وعند اكتشاف أجهزة متصلة ومسجلة، فإنها تقوم بإرسال بيانات موقعها إلى الشبكة، وكلما زاد عدد المستخدمين، الذين يلتقطون هذه الإشارة بأجهزتهم، كانت عملية تحديد الموقع أكثر دقة، وإذا لم يكن هناك شخص بالقرب من الجهاز، فلن تكون هناك بيانات عن الموقع.

نقل مشفر للبيانات

وأكدت شركة غوغل أنه يتم نقل البيانات بشكل مشفر من النهاية إلى النهاية، ولا يمكن رؤية الموقع إلا بواسطة صاحب الجهاز المسجل، ولا يتمكن المستخدم من الوصول إلى البيانات بنفسه.

وعند تفعيل هذه الوظيفة المعتمدة على الويب فإنه يمكن تعقب موقع الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي أو جهاز كروم بوك، بالإضافة إلى الأجهزة المتصلة بواسطة تقنية البلوتوث.

ولتفعيل وظيفة "العثور على جهازي" يتعين على المستخدم تسجيل الدخول في حساب غوغل على الإنترنت، وبعد ذلك يتم تحديد وظيفة البحث. وبمجرد العثور على الجهاز فإنه يمكن قفله أو تشغيل الصوت للمساعدة في العثور عليه أو إرجاع الجهاز إلى إعدادات ضبط المصنع.

وأشارت بوابة التقنيات "هايزه أونلاين" إلى أنه يمكن تعقب الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت، وأظهرت الاختبارات العملية أن هذه الوظيفة تعمل بشكل معقول، ولا يمكن تعقب سماعة الرأس اللاسلكية (Pixel Buds Pro) إلا في حالة وجود رسالة حول آخر اتصال بالهاتف الذكي الخاص بالمستخدم، ولا يمكن استدعاء الموقع الفعلي.

تعقب أجهزة البلوتوث

ولا تقتصر أهمية وظيفة غوغل "العثور على جهازي" الجديدة على تحديد موقع الهاتف الذكي المفقود فحسب، بل يمكن أيضا استعمالها لتعقب أجهزة البلوتوث المقترنة بالهاتف الذكي مثل الساعات الذكية وسماعات الرأس اللاسلكية.

ولكي تعمل هذه الوظيفة بشكل موثوق فإنه يجب تفعيل سجل الموقع في إعدادات حساب غوغل، علاوة على أنه يمكن تعقب أجهزة التتبع من مختلف الشركات عن طريق هذا التطبيق، وذلك بعد ربطها بحساب غوغل.

وإذا كان بإمكان التطبيق تعقب جهاز، فسوف يتم عرضه على الخريطة، ويمكن الاعتماد على خرائط غوغل لاحتساب المسار إلى الموقع، كما يمكن قفل الجهاز أو تشغيل الصوت للمساعدة في العثور على الجهاز.

وتضم الإعدادات الافتراضية الهاتف الخاص بالمستخدم وأجهزة البلوتوث المتصلة به، ولا يسري ذلك على كل الهواتف؛ لأن هناك بعض الشركات تقدم شبكات البحث الخاصة بها؛ حيث تساعد شركة سامسونغ المستخدمين في العثور على أجهزتهم عن طريق التطبيق الخاص بها، وبالتالي لن تظهر سماعة الرأس أو أجهزة التتبع من الشركة الكورية الجنوبية في التطبيق.