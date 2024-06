أسراب الطائرات المسيّرة.. مشروع جديد من البنتاغون للتفوق في معارك الجو

وقع الاختيار في أبريل/نيسان الماضي، على شركة "أندوريل" (Anduril) كواحدة من شركتين، إلى جانب شركة جنرال أتوميكس المتخصصة في الصناعات العسكرية، لتقديم نموذج أولي لنوع جديد من الطائرات المقاتلة ذاتية القيادة تسمى "الطائرات المقاتلة التعاونية" (CCA) لصالح القوات الجوية والبحرية الأميركية.

جاء اختيار شركة أندوريل على حساب مجموعة من الأسماء اللامعة في مجال صناعة الأسلحة الأميركية، مثل شركات بوينغ ولوكهيد مارتن ونورثروب غرومان.

شركة أندوريل هي شركة حديثة نسبيا في تصنيع الأسلحة بدأت عملها منذ 7 سنوات فقط. يعود نجاح الشركة السريع إلى تركيزها على دمج البرمجيات المتطورة مع العتاد العسكري لإنتاج أنظمة فعالة من حيث التكلفة وسرعة الانتشار. وقدرة الشركة على تقديم طائرات مسيرة وغواصات وغيرها من التقنيات العسكرية المتطورة جعلتها تبرز بقوة في قطاع التصنيع العسكري، كما أشار تقرير في موقع وايرد.

وذكر بالمر لاكي، المؤسس المشارك، عبر حسابه على منصة إكس بعد إعلان التعاقد مع الجيش الأميركي قائلا: "تثبت شركة أندوريل أنه بوجود الفريق ونموذج العمل المناسبين، بإمكان شركة عمرها 7 سنوات أن تنافس الشركات الرائدة في مجالها منذ أكثر من 70 عاما".

Impossible to overstate the importance of this win. Please spread the word. Anduril is proving that with the right team and business model, a seven-year-old company can go toe-to-toe with players that have been around for 70+.

The real winner? The United States of America. https://t.co/zCxrsSJ5NP

— Palmer Luckey (@PalmerLuckey) April 25, 2024