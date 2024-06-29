شركة التكنولوجيا الحيوية التابعة لغوغل تنسحب من إسرائيل

أغلقت شركة فيرلي (Verily) للصحة والبيانات، التابعة لشركة غوغل، عملياتها في إسرائيل بعد 3 سنوات من افتتاح مركز للبحث والتطوير في البلاد، ومن المتوقع أن يغادر موظفو فيرلي إسرائيل بحلول الربع الثالث من عام 2024.

وذكرت الشركة أن السبب وراء الإغلاق هو محاولة إعادة تركيز إستراتيجيتها على المنتجات والمشاريع الأساسية، بحسب ما ورد في صحيفة ذي غارديان.

وقال متحدث باسم شركة فيريلي "في إطار مراجعتنا المستمرة لاحتياجات العمل، اتخذت فيريلي القرار الصعب ببدء عملية إغلاق مركز البحث والتطوير التابع لها في إسرائيل، الواقع في حيفا وتل أبيب، ويتوافق هذا القرار مع إستراتيجيتنا في تبسيط عمليات شركتنا بشكل عام".

وأضاف المتحدث أن "حرب إسرائيل على غزة لم تلعب أي دور في قرارنا".

لقد أصبحت شركة فيرلي، التي نشأت عام 2015، لاعبا مؤثرا في مجال تكنولوجيا الصحة، وجمعت ما لا يقل عن 3.5 مليارات دولار في إجمالي التمويل اعتبارا من العام الماضي. وكانت تعمل على وضع خطة في السنوات الأخيرة لفك ارتباطها بشركة ألفابت، وربما تسعى إلى طرح عام أولي كشركة مستقلة.

وافتتحت الشركة مركز البحث والتطوير الخاص بها في إسرائيل عام 2021، معلنة أنها ستتعاون مع المستشفيات ومنظمات الرعاية الصحية في البلاد، وعندما سُئل عما إذا كان الموظفون في المركز سيفقدون وظائفهم، ذكر متحدث باسم الشركة أن الفريق الحالي في إسرائيل "من المتوقع أن يغادر الشركة بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024".

وقال المتحدث باسم الشركة "لقد قاد فريق فيرلي إسرائيل ابتكارات وتطورات مهمة في السنوات العديدة الماضية، مع التركيز بشكل خاص على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على المشاكل الطبية الحيوية، ونحن نخطط لاستمرار هذا العمل الحاسم في مواقعنا بالولايات المتحدة".

وكانت شركة فيرلي تتبع خطة لخفض التكاليف لأكثر من عام تضمنت جولات من تسريح العمال بعد أن فشلت في تحقيق توقعات الإيرادات عام 2023، وقامت شركة ألفابت بتخفيضات أوسع، حيث قامت بإنهاء خدمات 12000 موظف عام 2023، و1000 آخرين في يناير/كانون الثاني الماضي.