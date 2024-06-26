غوغل تعلن عن حدث مفاجئ لهاتف بكسل 9 في أغسطس/آب

ستعرض غوغل ميزات الذكاء الاصطناعي، وآخر التحديثات على هواتفها بكسل ومنصة أندرويد في حدث خاص يوم 13 أغسطس/آب، وفقا للدعوات التي نشرها موقع "ذا فيرج".

سيُقام حدث "صنع بواسطة غوغل" في المقر الرئيسي للشركة في ماونتن فيو، وسيتضمن كلمة رئيسية تبدأ في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة)، وتليها تجربة عملية للمنتجات الجديدة.

ومن المفترض أن تعلن غوغل عن سلسلة هواتفها الجديدة بكسل 9، بجانب الإصدار الأحدث من ساعتها الذكية بكسل 3.

يأتي هذا الحدث في وقت مبكر من العام مقارنة بموعده الاعتيادي خلال الأعوام الماضية، فمثلا كشفت غوغل عن سلسلة هواتف بكسل 8، وساعة بكسل 2، وتحسينات الذكاء الاصطناعي لمساعد غوغل، العام الماضي في فصل الخريف خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، كانت قد أعلنت غوغل في مؤتمرها السنوي للمطورين عن عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة لأجهزتها وأنظمة تشغيلها، وركزت على أحدث مميزات نموذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي "جيميناي".

ومن أقوى تلك الميزات خيار التخصيص المسمى "جيمز" (Gems)، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء نسخ مخصصة من النموذج بشخصيات مختلفة. كما سيحصل مساعد الذكاء الاصطناعي "جيميناي" على إمكانات المحادثة الصوتية الجديدة لمشتركي خدمة "جيميناي أدفانست" خلال هذا العام.

وذكرت غوغل أن المساعد الذكي سيتكيف مع أنماط كلام المستخدمين، وسيوفر ردودا موجزة ومختصرة أكثر من الردود النصية الطويلة التي عادة ما يقدمها.

كما أعلنت غوغل حينها أنها تعمل على تحديث نموذج "جيميناي" على نظام أندرويد لتتيح للذكاء الاصطناعي الاستفادة مما يظهر على شاشة الهاتف بصورة أفضل.