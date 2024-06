هاتف آيفون قابل للطي.. ما الذي نعرفه حتى الآن؟

ربما أحد أكثر الأسئلة غموضا، التي تحيط بخطط آبل المستقبلية للهواتف الذكية، هو ما إذا كانت الشركة ستصدر هاتف آيفون قابلا للطي أم لا قريبا؟!.

مثلا، أطلقت شركة سامسونغ، وهي أكبر منافس لشركة آبل في حجم مبيعات الهواتف الذكية، عدة أجيال من الهواتف القابلة للطي على مدار السنوات الماضية، وربما يعتبرها البعض رائدة هذا السوق حاليا. هناك شركات أخرى كذلك أطلقت هواتفها القابلة للطي، مثل هواوي وموتورولا، حتى غوغل أطلقت نسخة قابلة للطي من هاتفها الشهير بيكسل.

في هذا السياق، قدمت آبل فعلا براءة اختراع لهاتف جديد ربما يكون من النوع القابل للطي، لكن خطط الشركة القريبة ليست بهذا الوضوح، فهناك تقارير أشارت إلى أن الشركة قد تطلق هاتفها القابل للطي بحلول عام 2025، ولكن أشارت تقارير أخرى إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة ستوجه تركيزها نحو سوق الهواتف القابلة للطي أم لا. كما أشار محللو السوق لدى شركة "تريند فورس" إلى أن المشاكل المتعلقة بثنية الشاشة قد تؤخر إطلاق جهاز آبل القابل للطي حتى عام 2027.

وبغياب أي تفاصيل مؤكدة من شركة آبل، قد يصعب التكهن بموعد إطلاق هاتفها القابل للطي، لكن هذا ما يمكن توقعه حتى الآن وفقا للتقارير والتسريبات.

تشير التقارير إلى أن شركة آبل تواصل العمل على تصميم هاتف "آيفون فلب"، وأشار تقرير من موقع ذا إنفورميشن، في فبراير/شباط الماضي، أن الشركة تعمل على تصميم حجمين من هواتفها القابلة للطي، وهو ما يتماشى مع التقارير السابقة التي تشير إلى أن هواتف الشركة ستكون على شكل الصدفة، مثل هاتف سامسونغ غالاكسي "زد فلب 5" أو موتورولا "رازر بلس".

ولكن يبدو أن الشركة تواجه صعوبات في تلبية سقف توقعاتها العالية، إذ يرغب فريق التصميم لديها في أن يكون هاتف "آيفون فلب" بنصف نحافة نماذج هواتف آيفون الحالية وأن تكون شاشته الخارجية ظاهرة عند طي الجهاز، وفقا للتقرير.

كما ذكر التقرير أن آبل أوقفت تطوير هاتف "آيفون فلب" في عام 2020، وذلك بهدف التركيز على مشروع جديد، وهو جهاز آيباد قابل للطي. وقد يأتي هذا الجهاز بشاشة بحجم 8 بوصة ليكون بحجم جهاز آيباد ميني تقريبا، ومن المفترض أن يكون الجهاز اللوحي القابل للطي أقل صلابة وسماكة، لأنه لن يحتاج إلى وضعه في الجيوب مثل جهاز "آيفون فلب".

وأشار تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ في عام 2021 إلى أن شركة آبل لديها بالفعل نموذج أولي عملي لشاشة آيفون قابلة للطي. ورغم أن هذا النموذج ليس نموذجا عمليا بعد، فإنه يمثل خطوة متقدمة مقارنة ببراءات الاختراع التي كانت كل ما شهدناه حينها من الشركة.

ففي فبراير/شباط عام 2019، كانت قد أودعت آبل براءات اختراع لدى هيئة براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركية أظهرت تصميمات مختلفة لهواتف قابلة للطي، وشمل بعضها شاشات داخلية كبيرة مع مفصلات أحادية، بينما كان هناك تصميم يتضمن مفصلتين و3 شاشات وأسلوب طي على شكل حرف "زد". وفي مارس/آذار عام 2020، ظهرت براءة اختراع تظهر تفكير آبل في جهاز قابل للطي بشاشتين تفصل بينهما مفصلة واحدة.

وفي أبريل/نيسان عام 2022، أشار المحلل مين تشي كو بأن شركة آبل تختبر شاشة "أوليد" قابلة للطي.

I think the priority order of sizes of Apple foldable product development is medium, large, & small. Apple is actively testing foldable OLED about 9″ (PPI between iPhone & iPad, adoption of TDDI). The test is to verify key technologies and may not be the final product spec. https://t.co/phbdIhFO3C

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 1, 2022