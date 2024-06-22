هواوي تصل إلى 900 مليون مستخدم نشط رغم العقوبات الأميركية

وصلت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات إلى 900 مليون جهاز استهلاكي نشط يعمل بنظام التشغيل "هارموني أو إس" الخاص بالشركة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت الشركة أن مبيعات أجهزتها المتميزة ارتفعت بنسبة 72% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

وقال ريتشارد يو، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، خلال مؤتمر للمطورين في دونغ غوان بالصين "لا يمكن لأحد أن يطفئ ضوء النجوم في السماء. اليوم، تم تحديد مستقبل نظام هارموني أو إس". وتابع "دعونا نستمتع بالمجرة المتألقة الخاصة بنا".

وكان أحد الأسباب الملحوظة لزيادة المبيعات هو إطلاق هاتف "ميت 60 برو" الذكي في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلنت هواوي عن أرباح بلغت 19.6 مليار يوان (2.7 مليون دولار) في الربع الأول، بزيادة 564% عن العام السابق. وارتفعت المبيعات خلال الفترة نفسها بنسبة 37% إلى 178.8 مليار يوان.

وخلال الاجتماع ذكر يو أن الشركة تستعد لإطلاق هاتفها الجديد "ميت 70" خليفة "ميت 60 بور" في وقت لاحق من العام الجاري.

وحرمت العقوبات الأميركية شركة هواوي من الوصول إلى التكنولوجيات الأميركية الحديثة لعدة أعوام. ونتيجة لذلك لم تعد هواتف هواوي الذكية تلعب دورا خارج الصين، على الرغم من أن الشركة تفوقت على شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لتصبح أكبر شركة للهواتف الذكية في عام 2020.