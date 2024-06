بعد تركه "أوبن إيه آي".. كبير العلماء يبحث عن الذكاء الاصطناعي "الآمن" في إسرائيل

أطلق إيليا سوتسكيفر، أحد مؤسسي شركة "أوبن إيه آي"، شركة ناشئة جديدة للمنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى "تطوير ذكاء فائق آمن"، وذلك بعد شهر واحد فقط من استقالته من "أوبن إيه آي"، حسب شبكة "سي إن بي سي".

وأعلن سوتسكيفر، أمس الأربعاء، تأسيس شركة "سيف سوبر إنتليجنس" (Safe Superintelligence) التي تصف نفسها بأنها "أول مختبر للذكاء الاصطناعي الفائق في العالم بهدف ومنتج واحد: ذكاء فائق آمن"، وذلك وفقا لبيان نشرته الشركة على منصة إكس. وأضاف البيان أن مقرات الشركة ستكون في كل من بالو ألتو وتل أبيب.

Superintelligence is within reach.

Building safe superintelligence (SSI) is the most important technical problem of our​​ time.

We’ve started the world’s first straight-shot SSI lab, with one goal and one product: a safe superintelligence.

It’s called Safe Superintelligence…

— SSI Inc. (@ssi) June 19, 2024