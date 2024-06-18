آبل تنوي تصميم أجهزة آيفون وماك بوك برو والساعة الذكية أنحف بكثير

في حدث إطلاق النسخ الجديدة من أجهزة آيباد الشهر الماضي كشفت شركة آبل عن أنحف منتجاتها حتى الآن، وهو جهاز "آيباد برو" الجديد نسخة 13 بوصة بسُمك بلغ 5.1 مليمترات فقط.

وكما اتضح لاحقا فإن "آبل" تنوي إضفاء نفس التصميم النحيف على بقية منتجاتها، بحيث تصبح أجهزة آيفون وآبل ووتش وماك بوك برو أنحف بكثير.

وأشار مارك غرومان الصحفي المتخصص في شؤون آبل عبر تقريره على بلومبيرغ إلى أن "جهاز آيباد برو الجديد هو بداية فئة جديدة من أجهزة آبل التي تهدف إلى أن تكون تلك المنتجات أنحف وأخف منتجات ضمن فئاتها في صناعة التقنية".

ويؤكد غرومان ما أوردته صحيفة "ذا إنفورميشن" الشهر الماضي بأن سلسلة هواتف "آيفون 17" والمقرر إطلاقها عام 2025 ستتضمن نسخة جديدة بتصميم أنحف بكثير من تصاميم آيفون الحالية.

كما يشير إلى أن شركة آبل تعمل على إصدارات جديدة من جهاز ماك بوك برو وساعة آبل الذكية أنحف من تصميم الجيل الحالي، لكن لا توجد معلومات عن موعد طرح الإصدارات الأنحف من جهاز ماك بوك برو وساعة آبل الذكية في الأسواق.

واللافت للنظر أن نسخ هذا العام من "آيباد برو" كانت أنحف بسبب تحول آبل إلى استخدام شاشات "أوليد"، مما يقلل سُمك الجهاز بضعة مليمترات، فنسخة "آيباد برو 11" بوصة الأقدم تأتي بسمك 5.9 مليمترات، في حين النسخة الجديدة جاءت بسمك 5.3 مليمترات، أما نسخة 13 بوصة الحالية فتأتي بسمك 6.4 مليمترات، والنسخة الجديدة جاءت بسمك 5.1 مليمترات فقط، وهو ما أطلقت عليه آبل "أنحف أجهزتها على الإطلاق".