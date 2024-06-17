"واتساب" يحدّث خدمة مكالمات الفيديو ويزيد عدد الأشخاص في المكالمة الواحدة

حدّث تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خدمة مكالمات الفيديو بمختلف الأجهزة، من خلال إتاحة إمكانية مشاركة الشاشة، مع دعم الاتصال الصوتي وخاصية تمييز المتحدث الجديد، كما زادت الحد الأقصى لعدد الأشخاص المشاركين في مكالمة الفيديو الواحدة إلى 32 شخصا.

وأشار موقع تك كرانش، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن واتساب قدم في أغسطس/آب الماضي خاصية دعم مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو، وحسّن التطبيق الآن هذه الخاصية من خلال دعم مشاركة الملفات الصوتية إلى جانب الشاشة، وهو ما يتيح للمستخدم مشاهدة الفيديوهات مع المتصلين الآخرين أثناء المكالمة عبر واتساب.

كما تضم قائمة التحديثات المهمة في واتساب خدمة مكالمات الفيديو زيادة الحد الأقصى لعدد المشتركين في المكالمة الواحدة، بغض النظر عن الأجهزة التي يستخدمها المشاركون.

وقبل هذا التحديث كان واتساب يسمح باشتراك حتى 32 مستخدما في المكالمة الواحدة في حال استخدام الأجهزة المحمولة فقط، في حين كان الحد الأقصى عند إجراء المكالمة باستخدام الحاسوب الشخصي 16 شخصا لمستخدمي أجهزة "ويندوز"، و8 أشخاص لأجهزة "ماك أو. إس".

يُذكر أنه في حين يسمح تطبيق التواصل فيس تايم لمستخدمي هواتف آيفون وآيباد بإشراك حتى 32 شخصا في مكالمة الفيديو، فإن تطبيقي جوجل ميت وزووم يسمحان بإشراك حتى 100 مستخدم في مكالمة الفيديو الواحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن أحدث مجموعة من تحديثات واتساب تتيح إبراز الشخص المتحدث أثناء المكالمة بشكل تلقائي، حيث يظهر هذا المتحدث على الشاشة أولا.