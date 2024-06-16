آبل تستخدم الذكاء الاصطناعي في "سبوت لايت"

مع السعي للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإصدار الجديد لنظام تشغيل الأجهزة الذكية "آي أو إس 18" قررت آبل استخدام الذكاء الاصطناعي في خاصية البحث "سبوت لايت" في نظام تشغيل هواتف آيفون، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن أداة البحث "سبوت لايت" تتيح للمستخدم البحث عن الأشياء على جهازه أو على الإنترنت، وهو ما يجعلها بديلة لمحرك بحث غوغل، ومع الإصدار "آي أو إس 18" ستسهل آبل البحث عن المحتوى في التطبيقات باستخدام لغة محايدة أو دلالية في الاستعلام.

وتتيح أداة "سبوت لايت" بالفعل البحث عن المحتوى على تطبيقات المطورين، لكنها ستعرض النتائج فقط في حال الالتزام الصارم بشروط البحث، ومع إضافة قدرات البحث الدلالية سيتمكن المستخدمون من البحث عن المحتوى على التطبيقات باستخدام شروط البحث التي تتشابه في المعنى بحسب شركة آبل.

وفي الوقت نفسه، يمكن لمطوري تطبيقات أجهزة آبل استخدام إطار العمل "كور سبوت لايت" والتبرع بالمحتوى الذي يريدون ظهوره مع نتائج البحث على "سبوت لايت" والمحفوظ على مؤشر خاص على أجهزة المستخدم ولا تستطيع التطبيقات الأخرى الوصول إليها.

ومع استخدام القدرات الدلالية في البحث سيتم تحسين فهم "سبوت لايت" لمحتوى المطورين بصورة أكبر، وستكون قادرة على البحث داخل التطبيقات بطريقتها الخاصة.

وقالت آبل إن هذا النوع من أسئلة البحث تستفيد من نماذج تعليم الآلة التي يتم تنزيلها على الجهاز وتعمل من خلال معالجة التطبيق، مع إمكانية تنزيلها أو حذفها في أي وقت.