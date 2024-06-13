شاهد.. هونر تطلق "ماجيك في فلب" القابل للطي

أطلقت شركة هونر (Honor) أول هاتف قابل للطي، حيث تتطلع شركة تصنيع الإلكترونيات الصينية إلى تكثيف تحديها في سوق الهواتف القابلة للطي ضد اللاعبين الرئيسيين مثل سامسونغ، بحسب تقرير لموقع "سي إن بي سي".

يشير مصطلح "الأجهزة القابلة للطي" إلى الهواتف الذكية ذات الشاشات القابلة للطي. ويوجد الآن طرازان في السوق – الهواتف الذكية التي يمكن طيها مثل الكتاب وتلك التي يمكن طيها عموديا.

ولدى شركة هونر بالفعل جهاز قابل للطي على شكل كتاب في السوق يسمى "ماجيك في2" (Magic V2)، ويعد "ماجيك في فلب" (Magic V Flip) أول هاتف قابل للطي عموديا.

ويمنح وجود كلا النوعين من الهواتف الذكية القابلة للطي شركة هونر موطئ قدم أقوى في السوق، فقد نما السوق العالمي للهواتف القابلة للطي بنسبة 49% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، وهو أسرع من سوق الهواتف الذكية بشكل عام.

وسوف يواجه "ماجيك في فلب" منافسة من أجهزة مماثلة من شركات أوبو (Opo) وفيفو (Vivo) وسامسونغ.

وروّجت شركة هونر لقدرات الذكاء الاصطناعي الموجودة في الهاتف، والتي أصبحت نقطة نقاش كبيرة لصانعي الأجهزة، حيث يتطلعون إلى تمييز أجهزتهم المحمولة عن المنافسين.

وقالت الشركة الصينية إن هناك ميزة تسمى هونر "إيه آي بورترايت إنجين" (AI Portrait Engine) والتي تعمل على تحسين جودة الصورة للصور ذات الخلفية غير الواضحة.

وعلى الرغم من أن جهاز "ماجيك في فلب" يتم إطلاقه في الصين فقط، فإن شركة هونر غالبًا ما جلبت الكثير من أجهزتها إلى الأسواق الدولية.

وقد سعت العلامة التجارية لتحقيق نمو قوي منذ انفصالها عن "هواوي" في عام 2020 لتجنب العقوبات الأميركية. ومنذ ذلك الحين، أطلقت عددًا من الهواتف المتطورة في محاولة لتحدي آبل وسامسونغ في سوق الهواتف الذكية.