رئيس سامسونغ يناقش إنقاذ قطاع الرقائق مع ميتا وأمازون وكوالكوم

قالت شركة سامسونغ الكورية إن رئيسها جاي واي لي التقى برؤساء شركات "ميتا"، و"كوالكوم"، و"أمازون" هذا الأسبوع لمناقشة سبل التعاون، وشملت المناقشات موضوعات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية والرقائق، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقالت سامسونغ في بيان لها إن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا دعا جاي واي لي إلى منزله أول أمس الثلاثاء وتناولت مناقشاتهما الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الواقع الافتراضي والمعزز.

وقالت سامسونغ إن جاي التقى أيضا مع آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة أمازون وكريستيانو آمون الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، لمناقشة التعاون في مجال أشباه الموصلات، بما في ذلك رقائق الذاكرة لمراكز بيانات أمازون والخدمات السحابية، بالإضافة إلى تصنيع عقود الرقائق لمعالجات الهواتف المحمولة من كوالكوم.

وأضافت أن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي يخطط لعقد اجتماع إستراتيجي على مستوى الشركة في نهاية يونيو/حزيران الجاري تقريبا لإطلاعها على مناقشات جاي بشأن التعاون مع الشركات الأميركية الثلاث.

ويقوم جاي بزيارة تستغرق أسبوعين للولايات المتحدة، بعد أن تراجعت شركة سامسونغ في مجال الرقائق مقارنة بالمنافسين، خاصة الرقائق المتطورة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ودعا رئيسها المعين حديثا لقسم أشباه الموصلات الموظفين إلى التعاون معا للتغلب على مجموعة من التحديات.

وتعد أمازون أحد عملاء سامسونغ الرئيسيين في مجال الرقائق، كما تعمل الشركتان معا في مجالات مختلفة، مثل التلفزيون والهواتف المحمولة والمحتوى.

وتستخدم الهواتف الذكية المتطورة من سامسونغ معالجات سنابدراغون من كوالكوم، وقد قامت الشركة مؤخرا بتوسيع شراكتها لتشمل أجهزة الحاسوب التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وميتا أيضا أحد عملاء شرائح سامسونغ، وقد عملت مع سامسونغ على سماعة الرأس "غير في آر" الخاصة بالشركة الكورية الجنوبية والهواتف الذكية القابلة للطي.