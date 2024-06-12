ماسك يسحب دعواه ضد "أوبن إيه آي" بعد تهديده بحظر منتجات "آبل"

سحب إيلون ماسك أمس الثلاثاء الدعوى القضائية التي رفعها ضد شركة "أوبن إيه آي" ورئيسها سام ألتمان، لاعتباره أنها "انتهكت" عقدها التأسيسي الذي يشير إلى أنها شركة غير ربحية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقدّم مورغان تشو -وهو أحد وكلاء الدفاع عن ماسك- وثيقة تتضمن طلبا بسحب الدعوى (اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية) لدى محكمة في سان فرانسيسكو تابعة للمحكمة العليا في كاليفورنيا.

ولم يحدد المحامي في الوثيقة أسباب وقف الملاحقات التي انطلقت في نهاية فبراير/شباط الفائت.

وبحسب تقرير الوكالة، لم يرد مورغان تشو ومستشار آخر لإيلون ماسك هو أليكس سبيرو على محاولات التواصل معهما من قبل الوكالة الفرنسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن هدد الملياردير الأميركي بأنه سيحظر منتجات شركة "آبل" في شركاته إذا قامت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شركة "أوبن إيه آي" في أنظمة تشغيلها.

واتهم إيلون ماسك كلا من سام ألتمان وغريغ بروكمان -اللذين شاركا معه في تأسيس "أوبن إيه آي" سنة 2015- بأنهما "انتهكا" العقد التأسيسي للشركة.

وكانت "أوبن إيه آي" في البداية أُسست على أنها شركة غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي "مفتوحة المصدر" (متاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع).

لكن خلافا لهذه الأهداف لم تنشر الشركة الكود الخاص ببرنامجها "جي بي تي 4″ الذي يتضمن كمية هائلة من البيانات تتيح لـ"شات جي بي تي" الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه بلغة يومية.

واستقال ماسك من "أوبن إيه آي" عام 2018، وأسس في 2023 شركة "إكس إيه آي" الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي أيضا.

وفي الدعوى التي رفعها إيلون ماسك في نهاية فبراير/شباط الماضي ندد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أيضا بالاتفاقية بين "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".