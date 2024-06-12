كيف تثبت نسخة المطورين من نظام "آي أو إس 18" على هاتف آيفون؟

كشفت آبل عن التحديث الجديد لنظام تشغيل هواتف آيفون "آي أو إس 18" في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي، وعرضت الشركة بعض التحسينات الجديدة التي ستأتي لتطبيقات آبل ولنظام التشغيل نفسه، ومنها إمكانية تخصيص الشاشة الرئيسية للهاتف التي تتيح للمستخدم أخيرا وضع أيقونات التطبيقات بحرية أينما يرغب.

بجانب تحسينات لمركز التحكم، وميزات لزيادة الخصوصية عبر إتاحة إمكانية إغلاق أحد التطبيقات وطلب التحقق من الهوية لفتح التطبيق. كما ستتوفر به ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي أعلنت عنها الشركة في الخريف القادم، لكنها ستعمل فقط على نسخ هواتف آيفون "15 برو" و"برو ماكس".

بعد انتهاء الحدث، توفر آبل نسخة من "آي أو إس 18" للمطورين بهدف البدء في تجربتها وتطوير تطبيقاتهم المختلفة لتناسب النظام، لكن تلك النسخة متاحة لأي مستخدم يملك نسخة من هاتف آيفون يمكنها أن تدعم نظام التشغيل الجديد. لذا، إن كنت ترغب في تجربة الميزات الجديدة مبكرا قبل صدور النسخة الرسمية من النظام، فهذه هي طريقة تثبيت نسخة المطورين من "آي أو إس 18".

لكن يجب التنويه على أمر مهم، أي أنظمة تشغيل تجريبية، خاصة النسخ التي تصدر للمطورين، تكون غير مستقرة ولم تكتمل بعد وبها عدة أخطاء برمجية.

لذا فكر جيدا قبل تثبيتها على أي هاتف تعتمد عليه، ولا ننصح بتثبيتها على هاتفك الأساسي. كما أنها قد لا تتضمن جميع الميزات التي ستطرحها الشركة في الإصدار النهائي للنظام، فقد تختلف تجربتك عن الآخرين حسب التطبيقات التي تستخدمها. وإذا قررت تثبيتها، نقترح الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات هاتفك.

ما هواتف آيفون التي تدعم آي أو إس 18؟

وفقا لشركة آبل، سيعمل إصدار نظام التشغيل "آي أو إس 18" على هواتف آيفون التالية:

آيفون 15، وآيفون 15 بلس، وآيفون 15 برو، وآيفون 15 برو ماكس، آيفون 14، وآيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس، آيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس، آيفون 12، وآيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، آيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس، آيفون إكس إس، وآيفون إكس إس ماكس، وآيفون إكس آر، آيفون إس إي (من الجيل الثاني أو أحدث).

كيف تثبت نسخة المطورين من آي أو إس 18؟

في البداية عليك تسجيل الاشتراك في الإصدار التجريبي للمطورين، ويمكنك التسجيل عبر الموقع الرسمي لآبل الخاص بالمطورين من هنا، اضغط في الأسفل على خيار "بدء التسجيل" (Start Your Enrollment). سيطلب منك تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابك في آبل.

إن كنت تجري عملية التسجيل من متصفح على جهاز الحاسب الشخصي، ستظهر لك صفحة تختار منها إكمال عملية التسجيل داخل المتصفح أو تحميل تطبيق آبل للمطورين الذي يمكنك من خلاله استكمال العملية.

في حال استكملت الخطوات من المتصفح، سيطلب منك تسجيل معلوماتك الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والمدينة والعنوان والرقم البريدي.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات اضغط على استمرار. بعدها ستظهر لك صفحة بها رسالة "تسجيلك في برنامج مطوري آبل قيد المراجعة".

إن كنت سجلت فعلا في البرنامج، ما عليك سوى زيارة موقع مطوري آبل في صفحة نظام التشغيل آي أو إس من هنا، ثم الضغط على "تحميل" (Download).

ثم في هاتف الآيفون تأكد من تفعيل وضع المطورين، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم "الخصوصية والأمان" (Privacy & Security).

والآن، ارجع إلى الإعدادات، ثم "عام" (General)، ومنها اختر "تحديث النظام" (Software Update).

من المفترض أن ترى خيار "التحديثات التجريبية" (Beta Updates) أسفل خيار "التحديثات التلقائية" (Automatic Updates). اضغط على خيار التحديثات التجريبية وتأكد من وجود البريد الإلكتروني الصحيح الخاص بهوية آبل (Apple ID) في أسفل الشاشة.

اختر "الإصدار التجريبي للمطورين من آي أو إس 18" (iOS 18 Developer Beta). بعدها ارجع للصفحة السابقة، الخاصة بتحديث النظام، من المفترض أن ترى الإصدار التجريبي لنظام "آي أو إس 18" هناك، اضغط على تحميل وتثبيت واتبع باقي التعليمات.