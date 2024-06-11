قال الملياردير إيلون ماسك إنه سيحظر منتجات شركة "آبل"، في شركاته إذا قامت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شركة "أوبن إيه آي" في أنظمة تشغيلها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وصانع صواريخ سبيس إكس ومالك شركة التواصل الاجتماعي إكس، في منشور على موقع إكس: "هذا انتهاك أمني غير مقبول".

وأعلنت شركة آبل بالأمس عن عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها ومنصات التشغيل الخاصة بها وشراكة مع أوبن إيه آي لجلب تقنية تشات جي بي تي إلى أجهزتها.

وقالت الشركة إنها قامت ببناء الذكاء الاصطناعي مع وضع الخصوصية "في صميم بنائه" وستستخدم مزيجًا يجمع عمليات معالجة البيانات على الجهاز والحوسبة السحابية لتشغيل هذه الميزات بشكل يضمن خصوصية العملاء.

وعبر ماسك عن رفضه لهذا المقترح من آبل بشكل ساخر قائلا "من السخف بشكل واضح أن شركة آبل ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان حماية أمنك وخصوصيتك من أوبن إيه آي".

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy! Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river. — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

وقال ماسك عبر إكس إن إستراتيجية آبل التي تقول إنها ستحمي بيانات عملائها عند نقلها لأوبن إيه آي تشبه وضع بياناتك في قفص "فاراداي" -وهو عبارة عن هيكل فلزي مصنوع من مادة موصله، تستخدم لعزل ما بداخله عن المؤثرات الكهرومغناطيسية والمؤثرات الكهربية الخارجية- لحجب العبث بمحتوياته ثم وضع القفص بما فيه في نظام مختلف كنظام أوبن إيه آي.

وقال بن باجارين، الرئيس التنفيذي لشركة كرياتيف ستراتيجيز (Creative Strategies) الاستشارية، إنه من غير المرجح أن يحذو أي شخص حذو ماسك، مضيفًا أن شركة آبل كانت تحاول تثقيف الناس بأن السحابة الخاصة آمنة مثل الاحتفاظ بالبيانات على الجهاز.

وقال باجارين:"ما تحاول " آبل" قوله الآن إنه عندما تغادر "البيانات" وتنتقل إلى السحابة الخاصة الآمنة، فإنها تأخذ بالاعتبار كل وسائل الحماية لتلك المعلومات".

وكان ماسك قد رفع دعوى قضائية ضد شركة أوبن إيه آي، التي شارك في تأسيسها في عام 2015، ورئيسها التنفيذي سام ألتمان في بداية شهر مارس/آذار، قائلًا إنهم تخلوا عن المهمة الأصلية للشركة الناشئة لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح.

وقد أسس أيضًا شركته الناشئة إكس إيه آي (xAI)، في محاولة لتحدي أوبن إيه آي وبناء بديل لروبوت الدردشة الشهير شات جي بي تي.

بلغت قيمة شركة إكس إيه آي 24 مليار دولار أميركي في جولة التمويل الأخيرة، حيث جمعت 6 مليارات دولار أمريكي في تمويل السلسلة ب.