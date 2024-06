قال الملياردير إيلون ماسك إنه سيحظر منتجات شركة "آبل"، في شركاته إذا قامت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من شركة "أوبن إيه آي" في أنظمة تشغيلها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وقال ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا وصانع صواريخ سبيس إكس ومالك شركة التواصل الاجتماعي إكس، في منشور على موقع إكس: "هذا انتهاك أمني غير مقبول".

وأعلنت شركة آبل بالأمس عن عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيقاتها ومنصات التشغيل الخاصة بها وشراكة مع أوبن إيه آي لجلب تقنية تشات جي بي تي إلى أجهزتها.

وقالت الشركة إنها قامت ببناء الذكاء الاصطناعي مع وضع الخصوصية "في صميم بنائه" وستستخدم مزيجًا يجمع عمليات معالجة البيانات على الجهاز والحوسبة السحابية لتشغيل هذه الميزات بشكل يضمن خصوصية العملاء.

وعبر ماسك عن رفضه لهذا المقترح من آبل بشكل ساخر قائلا "من السخف بشكل واضح أن شركة آبل ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ولكنها قادرة بطريقة ما على ضمان حماية أمنك وخصوصيتك من أوبن إيه آي".

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!

Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.

— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024