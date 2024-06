أهم ما أعلنت عنه آبل في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي 2024

بعد طول انتظار لما ستفعله آبل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيف ستدخل المنافسة، أعلنت الشركة عن بداية دخولها هذا السباق في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين السنوي.

وبالطبع جاء هذا مع الإعلانات المتوقعة عن تحديثات جديدة لأنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة الشركة المختلفة. وهذا أهم ما أعلنت عنه آبل في الكلمة الافتتاحية من مؤتمر المطورين 2024.

ذكاء اصطناعي خاص بك ويفهم احتياجاتك، هكذا وصف تيم كوك نهج آبل نحو سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي وأطلقت عليه "ذكاء آبل". بعد أن كانت آبل تتجنب في السابق مصطلح "الذكاء الاصطناعي"، دخلت الآن رسميًا تلك المنافسة وبدأت تقدم بعض الميزات في أنظمة تشغيلها تضاهي الميزات التي تقدمها غوغل ومايكروسوفت، لكن تلك التحديثات الجديدة ستتوفر في الخريف القادم مع إصدار النسخ القادمة من أنظمة تشغيل الشركة.

ستعمل ميزات الذكاء الاصطناعي من آبل على معالجة الإشعارات وكتابة النصوص وتلخيصها وتنفيذ عمليات مشتركة بين التطبيقات.

وذكرت الشركة أن عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي ستحدث داخل الجهاز نفسه لضمان الحفاظ على خصوصية المستخدم، مما يتطلب شريحة معالجة "إيه 17 برو" أو شريحة من سلسلة معالجات "إم". وعند الحاجة إلى الوصول إلى الحوسبة السحابية، ستنتقل البيانات إلى "سحابة خاصة"، مما يضمن عدم تخزينها على خوادم الشركة وستحدث عمليات تحقق مستقلة من خبراء للتأكد من ادعاءات الشركة المتعلقة بخصوصية البيانات.

كما سيصبح المساعد الرقمي "سيري" طبيعيا أكثر في نظام التشغيل "آي أو إس 18″، إذ سيتيح إدخال الكلام والنصوص معا. وسيتعامل مع مهام مثل النصوص المجدولة والمهام التي تظهر على الشاشة، مثل تحسين الصور والتعبئة التلقائية للنماذج بتفاصيل المستخدم الشخصية.

كما ستصبح اقتراحات كتابة الرسائل الإلكترونية وملخصات النصوص على نطاق كامل النظام، وستقدم ميزات جديدة لتوليد الصور، مثل ميزة "جينموجي" (Genmoji) و"ملعب الصور" (Image Playground). وستضيف الشركة إمكانيات بحث محسّنة عن الصور وميزات مشابهة لميزة "ماجيك إيريزر" (Magic Eraser) التي توفرها غوغل.

وكما أشارت التسريبات مؤخرًا، جاء الإعلان عن صفقة آبل مع شركة أوبن إيه آي، إذ سيتوفر روبوت المحادثة تشات جي بي تي، المعتمد على نموذج "جي بي تي 4 أو"، إلى أنظمة التشغيل "آي أو إس" و"ماك أو إس" و"آيباد أو إس" لاحقا هذا العام، إذ يمكن للمساعد الرقمي "سيري" اللجوء إليه عندما لا يتمكن من تنفيذ ما يطلبه المستخدم.

وعندما يفعل هذا، تذكر آبل أنه سيطلب إذن المستخدم أولا. كما أكدت الشركة أنها ستبدأ بأفضل روبوت محادثة الآن، لكنها ستدعم نماذج أخرى من الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

very happy to be partnering with apple to integrate chatgpt into their devices later this year!

think you will really like it.

— Sam Altman (@sama) June 10, 2024