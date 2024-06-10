أهم ما جاء في عرض إكس بوكس لصيف 2024

جلب عرض ألعاب إكس بوكس الصيفي 2024 مجموعة من إعلانات الألعاب المثيرة والمقاطع الدعائية التي أثارت حماس جمهور اللاعبين، بدءًا بالإعلان عن إصدار جديد في سلسلة "كول أوف ديوتي" (Call of Duty) إلى التحول الخيالي المظلم الجديد للعبة "دوم" (Doom) بجانب التوسعات الكبيرة لألعاب شركة "بيثيسدا" (Bethesda) الشهيرة، وكان الحدث مليئًا بالأخبار التي تهم محبي الألعاب من مختلف الأنواع، وهذه كانت أبرز الإعلانات التي جاءت في حدث إكس بوكس.

إصدار كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6

أكدت شركة "أكتيفجن" (Activision) أن الإصدار الجديد من سلسلة كول أوف ديوتي "بلاك أوبس 6" سيصدر في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

ووفقًا لقائمة متجر إكس بوكس، ستدور أحداث اللعبة أوائل التسعينيات بعد الحرب الباردة، وستركز على مهمات التجسس وصعود الولايات المتحدة كقوة عظمى. وطور هذا الإصدار "ترايارك" (Treyarch) و"رافن سوفتوير" (Raven Software) ويعد بتقديم مجموعة خيارات قوية تتضمن حملة جديدة، و16 خريطة جديدة للعب الجماعي بجانب نمط الزومبي.

وسيتميز نمط اللعب الجماعي بـ12 خريطة رئيسية 6 ضد 6، و4 خرائط للعب الثنائي 2 ضد 2 أو 6 ضد 6. ولمحبي نمط الزومبي، ستكون هناك خريطتان جديدتان عند إطلاق الإصدار الجديد.

وستتاح "بلاك أوبس 6" على "إكس بوكس ون" و"إكس بوكس سيريز إس/إكس" و"بلاي ستيشن 4″ و"بلاي ستيشن 5″ والحاسب الشخصي، مع توفر الإصدار الجديد مباشرة لمشتركي خدمة "إكس بوكس غيم باس" (Xbox Game Pass).

دوم: العصور المظلمة

كشفت شركة "آي دي سوفتوير" (id Software) عن لعبة "دوم: العصور المظلمة" (Doom:The Dark Ages) وهي الجزء الأحدث في سلسلة ألعاب "دوم" الشهيرة، وسيصدر خلال عام 2025. وتنقل هذه اللعبة القصة إلى عالم خيالي مظلم، حيث تدور الأحداث في عصر يشبه العصور الوسطى بأجواء تسبق أحداث الإصدارات السابقة.

وأظهر المقطع الدعائي للعبة معارك شديدة ودموية، وقدوم تنين من عالم السايبربانك، مما يشير إلى مزيج من عناصر لعبة "دوم" التقليدية وعناصر خيالية جديدة.

ويعد إصدار هذه اللعبة عودة هامة للسلسلة بعد توقفها منذ إصدار "دوم إترنال" (Doom Eternal) عام 2020. وسيتاح الإصدار الجديد من اللعبة على أجهزة إكس بوكس، وستتوفر على خدمة "غيم باس" و"بلاي ستيشن 5″ والحاسب الشخصي.

توسعات جديدة لألعاب بيثيسدا

توسع شركة "بيثيسدا" عالم لعبة "ستارفيلد" (Starfield) بإعلان أول توسعة رئيسية لها بعنوان "شاترد سبيس" (Shattered Space) المقرر إصدارها عام 2024.

وتقدم التوسعة إيقاعا أكثر ظلامًا مقارنة باللعبة الأساسية. وسيتمكن اللاعبون من استكشاف كوكب جديد، ومواجهة تهديد كوني، واكتشاف أسلحة وبدلات فضائية ومعدات فريدة.

ومنذ إطلاقها في أغسطس/آب 2023، حظيت "ستارفيلد" باهتمام كبير كعنوان جديد نادر من "بيثيسدا" المعروفة بسلاسل ألعاب شهيرة مثل "فول آوت" (Fallout). ولذا تقدم توسعة "شاترد سبيس" الجديدة بإضافة محتوى كبير إلى اللعبة، مما يعزز تجربة اللاعبين المحبين لهذه اللعبة الشهيرة.

وأعلنت "بيثيسدا" عن توسعة رئيسية للعبة "فول آوت 76" بعنوان "سكايلين فالي" (Skyline Valley) التي ستكون أول توسعة لخريطة اللعبة. وسيصدر هذا التحديث في 12 يونيو/حزيران، ويقدم منطقة وقصة جديدة، وسيواجه اللاعبون نوعًا جديدًا من الغيلان في اللعبة.

إعلانات جديدة من مايكروسوفت

بعد 4 سنوات من الترقب، كشفت مايكروسوفت أخيرًا عن أول عرض من داخل لعبة "برفكت دارك" (Perfect Dark) الجديدة. وطور هذه اللعبة أستوديوهات "ذا إنشياتيف" (The Initiative) و"كريستال ديناميكس" (Crystal Dynamics) ويعيد هذا الإصدار تقديم العميلة السرية الشهيرة "جوانا دارك" في إطار مستقبلي، وأظهر العرض عناصر مستوحاة من اللعبة الأصلية ولكنه قدم قصة وعالمًا جديدين بالكامل.

وتظل نسخة "برفكت دارك" لعبة تصويب من منظور الشخص الأول، مع التركيز على مهمات العميل السري. وستوفر خيارات في إكمال المهمات ومجموعة متنوعة من الأدوات، لكن لم تقدم مايكروسوفت موعد إصدار محدد لهذه النسخة الجديدة.

كما أعلنت مايكروسوفت رسميًا عن موعد إصدار لعبة "فيبل" (Fable) الجديدة التي ستصل العام القادم. ويطور هذه اللعبة "بلاي غراوند غيمز" (Playground Games) المعروف بسلسلة "فورزا هوريزون" ويعد هذا الإصدار الأول من سلسلة "فيبل" منذ أكثر من 14 عامًا.

كما سيصدر محاكي مايكروسوفت للطيران لعام 2024 (Flight Simulator) في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، على أجهزة "إكس بوكس سيريز إس/إكس" وأجهزة الحاسب الشخصي كما سيتوفر على خدمة "غيم باس" من اليوم الأول.

وتتضمن النسخة الجديدة من هذه السلسلة الأسطورية مجموعة من التجارب الجديدة مثل رحلات المناطيد، ومكافحة الحرائق الجوية، والرحلات التجارية، والإسعاف الجوي، وكذلك الإعلانات الجوية.

كذلك أعلنت مايكروسوفت عن أحدث إصدار في سلسلة "تروس الحرب" (Gears of War) الذي يحمل عنوان "إي داي" (E-Day). وطور هذه النسخة من اللعبة أستوديو "ذا كواليشن" (The Coalition) الداخلي التابع لإكس بوكس، والمخصص لتطوير ألعاب هذه السلسلة، واستخدم فيها محرك "أنريل إنجن 5" (Unreal Engine 5). ورغم عدم تحديد تاريخ الإصدار بعد لهذه النسخة الجديدة، فإن اللعبة تقدم وعدًا بتوفير تجربة اللعب التكتيكية والمكثفة التي يتوقعها معجبو هذه السلسلة.