ما رأي آبل وسامسونغ في حيلة الأرز لإنقاذ الهواتف عند سقوطها في الماء؟

يسود اعتقاد بين كثيرين أن الأرز يمثل وسيلة فعالة لإنقاذ الهاتف الذكي بعد سقوطه في الماء. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

وللإجابة عن هذا السؤال، قال تقرير لوكالة الأنباء الألمانية أن شركة آبل ذكرت أنه في حالة تسرب الرطوبة إلى منفذ لايتننغ (Lightning) أو "يو إس بي- سي" (USB-C) فإن الهاتف الذكي يستجيب لذلك من خلال إظهار تحذير فوري مفاده أنه لا يمكن شحن الهاتف الذكي أو استعمال الملحقات عبر هذا المنفذ مؤقتا، حتى يتم جفاف الجزء الداخلي لمنفذ التوصيل تماما.

ونشرت الشركة الأميركية على صفحة الدعم الخاص بها تحذيرا من وضع الهاتف الذكي آيفون في الأرز من أجل تسريع عملية التجفيف، معللة ذلك بأن أصغر حبات الأرز يمكن أن تُلحق الضرر بالهاتف الذكي، كما نصحت أيضا بعدم استعمال مجففات الشعر وأعواد القطن وورق المطبخ.

وبدلا من ذلك، نصحت آبل بالنقر برفق على الهاتف الذكي آيفون بحيث يكون المنفذ متجها لأسفل لكي تتساقط منه المياه المتبقية. ولكي يتم تجفيف الهاتف الذكي فإنه يجب وضعه في مكان جيد التهوية، ولا يتم إعادة شحنه إلا بعد نصف ساعة.

وأشارت الشركة الأميركية إلى أن الأمر قد يستغرق 24 ساعة إلى أن يتبخر الماء تماما، ويختفي السائل من الهاتف الذكي.

ومن جانبها، حذرت شركة سامسونغ أيضا من وضع الهواتف الذكية المزودة بنظام التشغيل أندرويد في الأرز للتخلص من الرطوبة. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه إذا كان الهاتف الذكي غير مقاوم للماء وتعرض للسوائل فمن الأفضل إزالة شريحة الهاتف "سيم" (SIM) وبطاقة الذاكرة "إس دي" (SD) من الجهاز وتجفيفهما بمنشفة جافة ووضع الجهاز في مكان جيد التهوية ومنخفض الإضاءة، ومن الأفضل أن يكون باردا.

وأشارت شركة سامسونغ إلى أن الرطوبة قد تبقى في الهاتف الذكي حتى بعد التجفيف، وفي حالة تسرب الكثير من السوائل إلى داخل الهاتف الذكي، فمن الأفضل عدم تشغيل الجهاز والتوجه به إلى أحد المراكز الفنية المعتمد لكي يتم فحصه وإصلاحه.