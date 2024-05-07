آيباد أنحف وقلم جديد.. هذا أبرز ما أعلنته آبل في مؤتمرها

انتهى حدث شركة آبل الذي كشفت فيه الشركة الأميركية عن أحدث إصدارات من أجهزتها اللوحية "آيباد"، وعن شريحة معالجتها الجديدة للذكاء الاصطناعي "إم 4".

وهذا ملخص لأهم ما أعلنت عنه آبل في حدثها الأخير.

آيباد آير

في بداية الحدث، أعلنت آبل عن نسخة آيباد آير 2024، ويُعد هذا أول تحديث لأجهزة آيباد آير منذ أن طرحت آبل إصدار شريحة "إم 1" قبل عامين.

ستأتي الآن النسخة الجديدة بحجمين للمرة الأولى بعد طرح موديل بحجم 13 بوصة، كما حدثت الشركة نسخة الجهاز بمقاس 11 بوصة. تأتي نسخ هذا العام بشريحة معالجة آبل "إم 2″، وستتوفر بألوان الأزرق والبنفسجي وضوء النجوم والرمادي الفاتح. سيبدأ سعر النسخة مقاس 11 بوصة من 599 دولارا، وسعر النسخة مقاس 13 بوصة من 799 دولارا.

تأتي نسخة آيباد آير الجديدة بعدسة كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل أيضا، وكما ذكرت التقارير سابقا وضعت آبل الكاميرا الأمامية في الجانب الأطول من الجهاز. كما حصلت نسخة هذا العام على دعم لميزة شحن قلم آبل، التي كانت ميزة حصرية في السابق لنسخ آيباد برو.

بإمكان النسخة الجديدة استخدام ملحقات نسخة آيباد برو الحالية مثل “الماجيك كيبورد”، كما ستأتي بمكبرات صوت ستيريو في الأعلى والأسفل.

تتوفر النسخة الجديدة من جهاز آيباد آير بسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت للموديل الأساسي، أي أنها سعة تخزينية تبلغ ضعف ما كانت عليه سعة التخزين لنسخة عام 2022.

آيباد برو

انتقلت آبل للإعلان عن تحديثات نسخ آيباد برو، وهي تحديثات طال انتظارها. إذ تأتي النسخ الجديدة بنفس المقاسات السابقة 11 و13 بوصة، لكن بتغييرات في التصميم وشريحة معالجة أقوى ومظهر أنحف وترقية في الشاشة.

وكما أشارت التقارير السابقة، انتقلت آبل إلى استخدام شاشات "أوليد" في كلا المقاسين، مما يوفر درجات اللون الأسود الكاملة، والتشبع في الألوان والتباين، كما أشارت الشركة. بجانب تغيير مكان الكاميرا الأمامية لتصبح الآن في الجانب الأطول مثل نسخ آيباد آير الجديدة، وهو الوضع المناسب لمكالمات الفيديو.

نسخ هذا العام من آيباد برو أنحف، بسبب تحول آبل لاستخدام شاشات "أوليد"، مما يقلل من سُمك الجهاز بضعة مليمترات. فمثلا نسخة آيباد برو 11 بوصة الحالية تأتي بسُمك 5.9 مليمترات، في حين النسخة الجديدة جاءت بسُمك 5.3 مليمترات، أما نسخة 13 بوصة الحالية فتأتي بسُمك 6.4 مليمترات والنسخة الجديدة جاءت بسُمك 5.1 مليمترات فقط، وهو ما تطلق عليه آبل "أنحف أجهزتها على الإطلاق".

تبلغ السعة التخزينية الأساسية لكلا الطرازين الآن 256 غيغابايت، وتبدأ الأسعار من 999 دولارا للطراز مقاس 11 بوصة و1299 دولارا للطراز مقاس 13 بوصة.

وكما أشارت التقارير الأخيرة، تخلت آبل عن شريحة "إم 3" في نسخة آيباد برو الجديدة، وانتقلت مباشرة إلى أحدث شريحة معالجة لديها وهي "إم 4". وتقول الشركة إن شريحة المعالجة الجديدة أسرع بنسبة 50% من شريحة "إم 2" في الجيل السابق من أجهزة آيباد برو.

أما فيما يتعلق بكفاءة الألعاب، فتزعم آبل أن شريحة إم 4 يمكنها تقديم نفس أداء شريحة إم 2 باستهلاك نصف الطاقة فقط، كما تحسّن أداء الشريحة من حيث الحرارة بنسبة 20%.

شريحة للذكاء الاصطناعي

أعلنت الشركة أن الشريحة الجديدة "إم 4" ستأتي إلى الجيل القادم من أجهزتها، وستبدأ من أجهزة آيباد برو، وستركز الشريحة على تحسين الأداء في المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل "آيباد أو إس".

ركزت آبل بقوة على قدرات الذكاء الاصطناعي في الشريحة الجديدة، وذلك بفضل المحرك العصبي الجديد الذي وصفته الشركة بأنه "شريحة قوية للغاية للذكاء الاصطناعي". وتزعم أن بإمكانها منافسة شرائح الذكاء الاصطناعي من الشركات الأخرى مثل إنتل وكوالكم، فهي قادرة على إجراء 38 تريليون عملية في الثانية "تي أو بي إس" (TOPS).

من المفترض أن تكون أسرع 60 مرة من وحدة المعالجة العصبية في شريح آبل "إيه 11" وهي شريحة منذ عام 2017، ولكن يظل هذا الرقم أقل من أداء شريحة "سنابدراغون إكس إيليت" (Snapdragon X Elite) التي تبلغ 45 تريليون. إلا أن آبل تؤكد أن شريحة إم 4 الجديدة بإمكانها تقديم الأداء نفسه الذي تقدمه أحدث شرائح الحواسيب الشخصية باستهلاك ربع الطاقة فقط.

تأتي الشريحة بدقة تصنيع 3 نانومترات من الجيل الثاني، وتأتي وحدة المعالجة المركزية ب10 أنوية، بـ4 أنوية للأداء و6 أنوية للكفاءة، مما يجعلها أقوى بنسبة 50% من شريحة “إم 2” كما أشارت الشركة.

ملحقات جديدة

إلى جانب تحديث إصدارات آيباد الجديدة، أصدرت آبل أيضا نسخة محدثة من لوحة مفاتيح "ماجيك كيبورد"، مع مسند لراحة اليد مصنوع من الألومنيوم ولوحة تتبع أكبر مع ردود فعل تعتمد على اللمس، كما أضافت أخيرا صف مفاتيح للوظائف المختلفة.

تأتي لوحة المفاتيح الجديدة بحجمين، إحداهما لنسخة آيباد برو بحجم 11 بوصة والأخرى للنسخة بحجم 13 بوصة، وبلونين هما الأسود والفضي يماثلان ألوان نسخ آيباد برو. وتبلغ تكلفة النسخة الأصغر 299 دولارا، وبينما سعر النسخة الأكبر 349 دولارا.

هذه أول نسخة محدثة من لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز آيباد برو منذ إطلاقها في عام 2020، والهدف منها منذ إطلاقها هي تحويل جهاز الآيباد إلى حاسوب محمول.

كما أعلنت الشركة عن الجيل الثالث من قلم آبل (Apple Pencil) الخاص بجهاز الآيباد، وأضافت له ميزة دعم "العثور على" (Find My) بجانب قدرات جديدة تسمح بتطويع القلم لمختلف المهام الإبداعية. أطلقت الشركة على هذه النسخة من القلم “آبل بنسل برو” وتأتي بسعر 129 دولارا، وهو نفس سعر الجيل الثاني من القلم.