باريس 2024 تستعد لمواجهة تهديد غير مسبوق للأمن السيبراني

تستعد دورة باريس 2024 للألعاب الأولمبية لمواجهة تحد غير مسبوق على صعيد الأمن السيبراني، إذ يتوقع المنظمون ضغوطا كبيرة على الألعاب هذا الصيف، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وستكون أحداث الأولمبياد الرئيسية خلال الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب القادمين. وأيضا دورة الألعاب البارالمبية التي تبدأ من 28 أغسطس/آب-8 سبتمبر/أيلول القادمين، هدفا رئيسيا لأعضاء الجريمة المنظمة والنشطاء وحتى الدول.

وتسعى باريس 2024، التي تعمل جنبا إلى جنب مع الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن المعلومات (ANSSI)، وشركتي الأمن السيبراني "سيسكو" (Cisco) و"إفيدين" (Eviden)، إلى الحد من تأثير الهجمات السيبرانية.

وقال فنسنت ستروبيل المدير العام للوكالة للصحفيين "لا يمكننا منع كل الهجمات، لن تكون هناك ألعاب بدون هجمات، لكن يتعين علينا الحد من تأثيرها على الألعاب الأولمبية".

"هناك 500 موقع وأماكن للمنافسة ومجموعات محلية، وقمنا باختبارها جميعا".

ستروبل واثق من أن باريس ستكون جاهزة لاستضافة ألعاب 2024 الأولمبية، التي سيراقبها مركز عمليات الأمن السيبراني من موقع سري.

وأضاف "تواجه الألعاب مستوى غير مسبوق من التهديد، لكننا قمنا أيضا بقدر غير مسبوق من الأعمال التحضيرية، لذا أعتقد أننا نتقدم بخطوة على المهاجمين".

وللتأكد من جاهزيتهم لهذا الحدث، دفع منظمو باريس 2024 المال لـ"متسللين أخلاقيين" لإجراء اختبار لأنظمتهم، واستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على فرز التهديدات.

وقال فرانز ريجول المدير الإداري لتكنولوجيا المعلومات في باريس 2024 لرويترز "يساعدنا الذكاء الاصطناعي في التفريق بين الحوادث المزعجة والكارثية".

نتوقع أن يتضاعف عدد أحداث الأمن السيبراني في هذه الألعاب بمقدار 10 أضعاف مقارنة بألعاب طوكيو (في عام 2021)".

وأوضح رئيس الشراكات في شركة سيسكو، إريك جريفيير، أنه "فيما يتعلق بالأمن السيبراني، فإن 4 سنوات تعادل قرنا من الزمان".

وفي عام 2018، تم استخدام فيروس حاسوب يطلق عليه اسم "المدمر الأولمبي" في هجوم على حفل افتتاح دورة الألعاب الشتوية في بيونغ تشانغ.

وبينما نفت موسكو أي تورط لها، قالت وزارة العدل الأميركية في عام 2020 إنها وجهت الاتهام إلى 6 قراصنة تابعين لوكالة المخابرات الروسية بارتكاب موجة قرصنة استمرت 4 سنوات شملت هجمات ضد ألعاب بيونغ تشانغ، بحسب ما ذكره تقرير رويترز.

وقال ستروبل "نود أن يكون لدينا خصم واحد، لكننا نحقق في كل شيء وكل شخص. تسمية المهاجمين المحتملين ليس دورنا، إنه دور الدولة".

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ليس لديه أدنى شك في أن روسيا ستستهدف بشكل ضار دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وستقام الألعاب وسط خلفية عالمية معقدة، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وحركة حماس.