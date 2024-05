ما الذي ننتظره من مؤتمر غوغل للمطورين 2024؟

مؤتمر غوغل "آي/أو" (I/O) هو المؤتمر الأكبر للمطورين الذي تعقده الشركة كل عام، ويشبه إلى حد كبير مؤتمر آبل للمطورين (WWDC) أو مؤتمر مايكروسوفت "بيلد"، وهو الحدث الذي تناقش فيه غوغل كل ما تعمل عليه من أجهزة جديدة وتحديثات للبرمجيات مثل نظام التشغيل أندرويد.

يبدأ مؤتمر غوغل "آي/أو" لهذا العام في 14 مايو/أيار، بالكلمة الافتتاحية التي ستُبث مباشرة على الإنترنت الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (8 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

فما الجديد الذي ننتظره من غوغل في نسخة مؤتمرها لهذا العام؟

تعتمد غوغل غالبا على مؤتمر "آي/أو" لتقديم سلسلة هواتفها الذكية الاقتصادية، إذ صدر هاتف بيكسل "7إيه" في نسخة العام الماضي 2023 وصدر هاتف بيكسل "6إيه" في نسخة عام 2022. ومع اقترابنا من نسخة المؤتمر للعام الجاري، تشير عدة تقارير إلى أن غوغل ستكشف عن نسخة هاتف بيكسل "8إيه".

وما أشارت إليه التقارير أن نسخة هذا العام ستحتفظ بنفس حجم الشاشة مقاس 6.1 بوصة التي كانت في نسخة العام الماضي، ولكنها بمعدل تحديث أعلى يصل إلى 120 هرتزا مع زيادة في نسبة سطوع الشاشة، وهي تحسينات جيدة بالنسبة لهاتف اقتصادي.

يفترض كذلك بالنسخة الجديدة من الهاتف أن تنتقل إلى الجيل التالي حين يتعلق الأمر بشريحة المعالجة الداخلية (SoC)، وذلك بالانتقال من شريحة غوغل "تينسور جي 2” (Tensor G2) إلى شريحة "تينسور جي 3″، وهي نفس شريحة المعالجة الداخلية في نسخ الهاتف بيكسل 8 وبيكسل 8 برو، لكن أشارت بعض التقارير إلى أن نسخة المعالج الاقتصادية ستكون أقل في السرعة مقارنة بالنسخ الأخرى في السلسلة. تعمل الشريحة جيدا مع مهام الذكاء الاصطناعي على الهاتف، رغم أنها ليست أفضل شريحة ألعاب موجودة.

وربما ننتظر بعض التحسينات الطفيفة على هيكل هاتف "8إيه" لتتناسب مع تصميم سلسلة بيكسل 8 مثل الزوايا المستديرة. وتشير التوقعات إلى أن سعر النسخة الجديدة من الهاتف الاقتصادي قد يبدأ من 500 دولار.

عندما عُرض في مؤتمر "آي/أو" لعام 2023 وصفت غوغل هاتفها القابل للطي "بيكسل فولد" (Pixel Fold) بأنه أنحف هاتف قابل للطي في السوق، وهو لقب خسره لاحقا لصالح هاتف هونر "ماجيك في 2". يتميز هاتف بيكسل فولد بشاشة ذات غطاء أعرض من هاتف سامسونج "جالاكسي فولد"، مما يجعله يبدو وكأنه هاتف تقليدي عند إغلاقه.

نشرت بعض التقارير مؤخرا صورا لتسريبات نسخة الهاتف الجديدة بيكسل "فولد 2″، تظهر التغيير الأكبر في التصميم على الجزء الخلفي من الجهاز، فبدلا من الاستمرار في وضع خط الكاميرا على هذا الجزء، وهو كان موجودا في كل هواتف بيكسل منذ سلسلة بيكسل 6، ستضع الشركة الكاميرا في شكل نتوء بارز.

