أجهزة آيباد نجم الحفل.. ما الذي نتوقعه من حدث آبل القادم؟

أعلنت آبل عن موعد حدثها الجديد القادم في 7 مايو/أيار، لكن لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل بشأن الحدث، سوى إرسال الدعوات لوسائل الإعلام المختلفة التي تضمنت تصميم الدعوة لـ"قلم آبل" مما يؤكد أن أجهزة آيباد هي المحور الرئيسي للحدث.

Pencil us in for May 7! ✏️ #AppleEvent pic.twitter.com/1tvyB7h450

— Tim Cook (@tim_cook) April 23, 2024