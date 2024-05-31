كيف تستخدم ميزة "إير بلاي" في أجهزة آبل؟

توفر آبل في أجهزتها ميزة مهمة وسهلة الاستخدام لبث المحتوى من أجهزة آيفون أو آيباد أو ماك إلى جهاز التلفزيون وتعرف باسم "إير بلاي" (AirPlay). وهي بروتوكول الاتصال اللاسلكي الذي تملكه شركة آبل، وإحدى ميزات منظومة آبل التي تتيح إمكانية بث مقاطع الفيديو والصور والموسيقى وحتى شاشة الجهاز بالكامل لاسلكيا إلى أجهزة استقبال متوافقة مع تلك الميزة.

كانت الميزة تعمل في بداياتها مع أجهزة آبل فقط، ولكن الشركة وسّعت نطاق عملها لتشمل أجهزة تلفاز ذكية ومكبرات صوت من شركات أخرى نظرا لشعبية هذه الأجهزة في السنوات الأخيرة. لذا، إن كنت تمتلك جهازَ تلفاز ذكيًّا حديثا من شركة مشهورة مثل سوني أو سامسونغ أو إل جي، يمكنك توصيل هاتف الآيفون أو جهاز الآيباد بالتلفاز لبث المحتوى بسلاسة.

كيف تستخدم ميزة "إير بلاي"؟

لبث الصوت أو الفيديو إلى أي جهاز استقبال يدعم ميزة "إير بلاي" من هاتف آيفون أو جهاز آيباد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح مركز التحكم (Control Center) على جهاز آيفون أو آيباد أولًا. اضغط على أيقونة "إير بلاي" التي ستجدها في أعلى اليمين. اختر جهاز الاستقبال الذي تريده من ضمن مكبرات الصوت وأجهزة التلفاز الذكية، وهو أوي جهاز تلفاز أو مكبر صوت متوافق مع الميزة أو حتى جهاز حاسوب ماك.

كما تشبه عملية بث المحتوى من جهاز ماك إلى مكبر صوت أو شاشة تلفاز نفس العملية السابقة، ولكن مع بعض الاختلافات الأساسية، فمثلا لبث مقطع فيديو من جهاز ماك، ابدأ بتشغيل المقطع عبر متصفح "سفاري" أو تطبيق الوسائط الذي تختاره. وبمجرد أن يبدأ المقطع، حدد موقع زر البث "إير بلاي" واضغط عليه، ثم اختر جهاز الاستقبال المستهدف.

إن لم تجد هذا الزر في مشغل الوسائط، فبإمكانك أن تعرض شاشة جهاز الماك بالكامل على التلفاز.

يمكنك عرض شاشة جهاز ماك من خلال الضغط على أيقونة مركز التحكم (Control Center) التي ستجدها في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على "بث محتوى الشاشة" (Screen Mirroring). ومنها تختار جهاز الاستقبال المتوافق مع الميزة، مثل شاشة التلفاز الذكي، وبعدها تحدد إن كنت ترغب في استخدام الجهاز المستهدف كشاشة عرض ممتدة لشاشة جهاز ماك أو كمرآة لنفس شاشة جهازك.