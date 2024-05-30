كيف يمكنك استخدام "دائرة البحث" على هاتف آيفون؟

إحدى ميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة والمثيرة للاهتمام -التي طُرحت مؤخرًا في هواتف غوغل وسامسونغ- هي "دائرة البحث" (Circle to Search) فيكفي أن يرسم المستخدم دائرة حول عنصر ما على شاشة هاتفه، وسيحصل على نتائج البحث المناسبة من غوغل حول هذا العنصر بالصورة. وهي ميزة تناسب الحصول على تفاصيل أحد الأماكن أو المعالم السياحية، أو البحث عن روابط التسوق الخاصة بمنتج يهم المستخدم.

وتعتمد التقنية المستخدمة بهذه الميزة على خاصية "غوغل لينس" (Google Lens) وتسهل ميزة "دائرة للبحث" الوصول |غوغل لينس" من أي تطبيق أو موقع إلكتروني تتصفحه. ولهذا السبب، يمكنك محاكاة هذه الميزة على أجهزة آيفون بدرجة ما.

وأصبح هذا ممكنًا عبر اختصار خاص بنظام "آي أو إس" طوّره مينسانغ تشوي مدير تصميم في "غوغل لينس" وهو يكرر معظم وظائف ميزة "دائرة البحث" إلا أنك لن تستطيع وضع دائرة فعلًا على شاشة هاتف آيفون، لكن يمكنك الاحتفاظ بلقطة شاشة "سكرين شوت" لتفعيل ميزة البحث البصري باستخدام خاصية "غوغل لينس".

استخدام دائرة البحث على آيفون

أولاً، تحتاج إلى تثبيت تطبيق غوغل على نظام "آي أو إس" إذا لم تكن تملكه فعلًا. ويجلب هذا التطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات التي يوفرها غوغل إلى جهاز آيفون، ومنها محرك البحث الأساسي، وروبوت الذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Gemini AI) وخاصية البحث باستخدام "غوغل لينس" التي ترتبط بما نحاول تنفيذه هنا.

وبعد ذلك، افتح متصفح الويب على هاتف آيفون، وافتح رابط "اختصار البحث عن لقطة الشاشة". ومن الصفحة اضغط على "الحصول على الاختصار" (Get Shortcut). وإذا لم تكن تعرف ما هي الاختصارات، فإنها خطوات روتينية تلقائية يمكن تنفيذها على أجهزة آيفون، أي أنها نوع بدائي من الأتمتة.

وعند فتح تطبيق الاختصارات، اضغط على إضافة اختصار (Add Shortcut) لتأكيد الإجراء. ويضيف هذا الأمر عملية البحث عن لقطة الشاشة الجديدة إلى قائمة الاختصارات بالتطبيق.

ولم يتبق سوى اختيار طريقة لتفعيل هذا الاختصار الجديد، إن كنت تملك هاتف "آيفون 15 برو" أو "آيفون 15 برو ماكس" فيمكنك الاستعانة بزر "الأكشن" الجديد عبر الدخول إلى الإعدادات، ثم اختيار زر "الأكشن" ثم مرر لليسار للوصول إلى الاختصار، ثم حدد اختيار اختصار (Choose a Shortcut).

أو بإمكانك استخدام النقر المزدوج أو الثلاثي على ظهر آيفون، وهي خطوات يمكن إعدادها كجزء من إعدادات قابلية الوصول في نظام "آي أو إس". وافتح الإعدادات، ثم اختر قابلية الوصول (Accessibility) ومنها اختر اللمس (Touch) ثم خيار "النقر الخلفي” (Back Tap) ومن هناك يمكنك اختيار إما النقر المزدوج أو النقر الثلاثي، ثم تحديد اختصار "البحث في لقطة الشاشة".

وعند الضغط على زر "الأكشن" أو النقر على ظهر الهاتف، ستحتفظ بلقطة لشاشة هاتفك وترسلها مباشرة إلى "غوغل لينس" ليبحث عن محتويات الصورة.