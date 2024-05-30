من العقارات الفاخرة إلى السجون.. سقوط المخترق الصيني "وانغ يونهي"

أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال شخص صيني في عملية دولية بتهمة تصنيع واستخدام برمجيات خبيثة لتنفيذ هجمات سيبرانية وجرائم استغلال الأطفال وعمليات احتيال على نطاق واسع، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الخميس، أن "وانغ يونهي"، البالغ من العمر 35 عامًا، جرى اعتقاله في سنغافورة في 24 مايو/أيار.

ويأتي اعتقال "وانغ" في أعقاب حملة اعتقالات واسعة شملت 10 أشخاص صينيين يحملون جنسيات مختلفة في أغسطس/آب الماضي بتهمة تبييض أكثر من ملياري دولار عبر المركز المالي الآسيوي.

وأفادت وزارة العدل، في بيان لها بتاريخ 29 مايو/أيار، بأن "وانغ" وآخرين -لم تذكر أسماءهم- يُشتبه في "تصنيعهم ونشرهم برمجيات خبيثة لاختراق شبكة من ملايين أجهزة الحواسيب المنزلية التي تعمل بنظام ويندوز في أنحاء العالم".

وأضافت الوزارة أنه منذ عام 2018 حتى يوليو/تموز عام 2022، تلقى "وانغ" 99 مليون دولار من مبيعات عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المخترقة إما بالعملات المشفرة أو بالعملات الورقية.

وذكرت الوزارة أن القراصنة السيبرانيين الذين اشتروا صلاحية الوصول إلى تلك العناوين المخترقة تجاوزوا بعدها أنظمة رصد الاحتيال المالي وسرقوا "مليارات الدولارات من المؤسسات المالية وجهات إصدار بطاقات الائتمان وبرامج الإقراض الفدرالية".

وقالت إن هذا شمل خسائر تجاوزت 5.9 مليارات دولار ناتجة عن 560 ألف طلب احتيال للتأمين ضد البطالة كان مصدرها عناوين بروتوكول الإنترنت المخترقة.

كما أضاف بيان وزارة العدل أن "استخدم وانغ تلك الأموال التي جمعها بصورة غير مشروعة لشراء عقارات في الولايات المتحدة وسانت كيتس ونيفيس والصين وسنغافورة وتايلند والإمارات العربية المتحدة".

بجانب أن أصول وممتلكات "وانغ" شملت سيارات رياضية، وساعات فاخرة، وأكثر من 12 حسابا مصرفيا محليا ودوليا، وما يزيد على 20 محفظة للعملات المشفرة، و21 عقارًا في عدة دول.

وذكرت وزارة العدل أن تلك العملية كانت جهدًا مشتركًا بين عدة وكالات بقيادة أجهزة إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وسنغافورة وتايلند وألمانيا.