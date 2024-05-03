"فيكتوريا شي" ناطقة رسمية للشؤون القنصلية في أوكرانيا مولّدة من الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية الأربعاء أن ناطقة رسمية أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي ستتولى من الآن فصاعدًا التعليق على الشؤون القنصلية من خلال قراءة نصوص سيكون معدوها بشرا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أنها "أنشأت للمرة الأولى في التاريخ شخصية رقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتولِّي مهمة التعليق رسميا على المعلومات القنصلية المخصصة لوسائل الإعلام".

وأطلِقَ على هذه الصورة الرمزية اسم فيكتوريا شي، ويشير اسمها الأول إلى "انتصار" بلادها في الحرب ضد الغزو الروسي، فيما يعني اسم شهرتها الذكاء الاصطناعي باللغة الأوكرانية.

وقالت الناطقة الجديدة التي أعطيَت ملامح شابة خلاسية في أول ظهور لها عبر مقطع فيديو على يوتيوب "أنا شخص رقمي. وهذا يعني أن النص الذي تسمعونه لم يقرأه شخص حقيقي".

وأوضح المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية لوكالة فرانس أن البيانات "سيكتبها ويتحقق منها أشخاص حقيقيون".

وأضاف "الذكاء الاصطناعي يساعدنا فقط في توليد الجزء البصري".

وستنشر تصريحاتها المستقبلية على الإنترنت وتُتاح للصحفيين. وأشارت الوزارة إلى أنها لن تحل محل الناطق الرسمي باسمها، وهو إنسان، بل ستتولى فقط المواضيع القنصلية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن اختيار ناطقة رسمية مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي يهدف أيضا إلى "توفير وقت الوزارة وإمكاناتها".

وأضاف "سيكون الدبلوماسيون الحقيقيون قادرين على أن يكونوا أكثر فعالية ويركزوا على مهمات أخرى".

واستوحيت ملامح فيكتوريا شي من المغنية ونجمة وسائل التواصل الاجتماعية الأوكرانية روزالي نومبري، وهي مشاركة سابقة في النسخة الأوكرانية من برنامج تلفزيون الواقع "ذي باتشلور"، وهي من مواليد مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا.