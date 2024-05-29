قريبا يتمكن ويندوز من قراءة النصوص في الصور بهواتف أندرويد

في نظام التشغيل ويندوز، يتيح تطبيق "فون لينك" (Phone Link) من مايكروسوفت عدة مميزات لمستخدمي هواتف أندرويد، ومنها إمكانية عرض شاشة الهاتف ومزامنة الرسائل والمكالمات والاستفادة من دعم النسخ واللصق بين الأجهزة المختلفة وغيرها من المميزات.

كما يمكن عرض الصور الملتقطة حديثا على هاتف أندرويد مباشرة من جهاز الحاسوب، والآن تعمل مايكروسوفت على تحسين هذه الميزة أكثر عبر إضافة إمكانية نسخ ولصق النص من داخل الصورة نفسها، إذ سيحظى تطبيق "فون لينك" على نظام ويندوز بإمكانية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، مما يسمح له باكتشاف وقراءة النصوص في الصور.

ولتفعيل هذه الميزة، يجب أن يضغط المستخدم على زر النص من المعرض الخاص بالتطبيق عند عرض إحدى الصور، وهذا سيُظهر أمامه اختيار تحديد كل النص أو نسخه الذي بإمكانه لصقه في مربع آخر لإدخال النص.

نظرا لأن مايكروسوفت ستضيف هذه الميزة إلى تطبيق "فون لينك" على نظام ويندوز، فستعمل الميزة على جميع هواتف أندرويد التي تدعم خاصية ربط الهاتف بنظام ويندوز (Link to Windows). وهذه الخاصية تملك تطبيقا على أندرويد يجب أن يكون مثبتا على الهاتف حتى تعمل جميع ميزات تطبيق "فون لينك".

وفي السياق، اكتشف موقع "ويندوز سنترال" إمكانية التعرف الضوئي على الحروف في الإصدار الأخير من تطبيق "فون لينك" في نسخة الاستعراض التجريبية من تحديث ويندوز 11 القادم، وهو ما يشير إلى اقتراب توفر تلك الميزة للمستخدمين.

تعمل مايكروسوفت باستمرار على تحسين تطبيقها بميزات جديدة، ففي أواخر فبراير/شباط الماضي، طرحت الشركة إمكانية استخدام هاتف أندرويد ليكون كاميرا ويب في أجهزة الحاسوب التي يعمل بنظام ويندوز 11 من خلال تطبيق "فون لينك".

على مدار فترة طويلة، كانت بعض ميزات التطبيق حصرية لهواتف سامسونغ، ولكن خلال السنوات الأخيرة، عملت مايكروسوفت مع عديد من الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد لزيادة إتاحة ميزات تطبيقها على تلك الأجهزة. ومؤخرا، دمجت شركات أوبو وريلمي وون بلس ميزات التطبيق في إصدار أندرويد 14 في أجهزتها، مما أتاح إمكانية الوصول إلى عديد من الميزات الحصرية في التطبيق.