الصين تحظر حسابات المؤثرين الذين ينشرون محتوى يظهر "رفاهية أو بذخا"

حظرت السلطات الصينية حسابات في منصات التواصل الاجتماعي تابعة لعدد كبير من نجوم هذه المواقع المعروفين بمحتواهم الذي ينطوي على رفاهية أو بذخ، في وقت تظهر فيه السلطات تشددا تجاه المنشورات التي تُعدّ غير لائقة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويخضع الانترنت في الصين لقوانين صارمة ولا تتردد الجهات الرقابية في استبعاد الأفراد أو الشركات رقميا الذين ترصدهم السلطات أو الذين يُحتَمَل أن يثيروا اضطرابات.

وأطلقت هيئة تنظيم الإنترنت في الصين في أبريل/ نيسان الماضي حملة لإزالة أي محتوى "يسلط الضوء عمدا على أساليب الحياة الباهظة ومظاهر الثروات" من وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يعد حساب وانغ هونغ كوان شنغ (Wanghongquanxing) الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين مشترك والمعروف بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها ملابس من تصنيع ماركات أو رحلات من الدرجة الأولى، متاحا على منصة "دوين"، وهي النسخة الصينية من تيك توك بدءا، من اليوم الثلاثاء.

وأوضح أحد المنشورات بإيجاز أن الحساب حُظر "بسبب انتهاكه إرشادات دوين".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الحساب حُظر في مطلع الشهر، إلى جانب حسابات تابعة لمؤثرين تنشر محتوى متخصصا بأسلوب الحياة الفاخر.

وأكّدت "دوين" الاثنين أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الأخبار المزيفة التي تنتشر عبر الشبكة الاجتماعية وترمي إلى زيادة عدد المشاهدات.

وقالت الشركة في بيان إن "دوين يرشد مبتكري المحتوى لنقل حياتهم الفعلية والجيدة".