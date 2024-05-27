كيف تحفظ بطارية آيفون من استنزاف شبكة الجيل الخامس؟

تمثل تقنية الجيل الخامس (5G) النسخة الخامسة لتكنولوجيا شبكات الهاتف المحمول، بعد تطورها من الجيل الأول إلى الرابع. وهي تقدم معيارا لاسلكيا عالميا ثوريا، صُمم لربط الجميع وكل شيء تقريبا، بما في ذلك الآلات والأشياء والأجهزة.

ولكن هذا التطور قد يؤدي أيضا إلى استنزاف بطاريتك إذا لم تستخدمها بشكل صحيح.

ولحسن الحظ، كشفت شركة آبل عن طريقة لمنع حدوث ذلك عن طريق تغيير إعداد البيانات.

فالإعدادات الافتراضية لتقنية الجيل الخامس على جهاز آيفون الخاص بك مصممة لتحسين عمر البطارية واستخدام البيانات بناء على خطة البيانات الخاصة بك.

ومع ذلك، لديك المرونة اللازمة لتخصيص هذه الإعدادات، وتحديد وقت استخدام الجيل الخامس وحجم البيانات التي سيتم تخصيصها لتطبيقات معينة.

وللتأكد مما إذا كان مشغل شبكة الجوال الخاص بك يدعم شبكة الجيل الخامس، وإذا ما كانت خطتك الخلوية متوافقة، فمن المستحسن الاتصال بمشغل شبكة الجوال مباشرة.

وللوصول إلى خيارات التخصيص هذه، عليك الانتقال إلى "الإعدادات"، ثم "الخلوي"، وبعدها خيارات "البيانات الخلوية" أو "الإعدادات"، ومن ثم "بيانات الجوال"، وأخيرا "خيارات بيانات الجوال".

إذا كنت تستخدم شريحة هاتف مزدوجة، فيمكنك ضبط هذه الإعدادات من خلال الوصول إلى الإعدادات ثم شبكة الجوّال أو الإعدادات، ومن ثم بيانات الهاتف المحمول، وتحديد الرقم المطلوب لتعديل الخيارات.

تحسين عمر البطارية

تقول شركة آبل إنه يمكنك الحفاظ على عمر البطارية عن طريق اختيار كيفية استخدام جهاز آيفون الخاص بك لشبكة الجيل الخامس، وهناك تعديلات تستطيع القيام بها بتغيير الإعدادات على جهازك.

وضعية الجيل الخامس الآلية (5G Auto): لتنشيط وضع البيانات الذكية بشكل آلي. إذا لم تعمل سرعات الجيل الخامس على تحسين تجربتك بشكل كبير، فسينتقل آيفون الخاص بك بسلاسة إلى شبكة الجيل الرابع المعروفة اختصارا بـ"إل تي إي" (LTE)، مما يحافظ على عمر البطارية.

وضعية تشغيل الجيل الخامس (5G): في هذه الوضعية يستخدم هاتفك شبكة الجيل الخامس كلما أمكن الوصول إليها. وهذا قد يؤدي إلى انخفاض أداء البطارية.

لا يؤدي تغيير إعدادات البيانات إلى تحسين عمر البطارية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحسين الأداء العام لجهازك.

وتقترح الشركة تمكين "استخدام البيانات المحسّن" على شبكة الجيل الخامس، مما يؤدي إلى تنشيط ميزات استخدام البيانات المتقدمة للتطبيقات ووظائف النظام.

وفقًا لشركة آبل، يمكنك الحفاظ على عمر البطارية عن طريق تحديد كيفية استخدام جهاز آيفون الخاص بك لشبكة الجيل الخامس.