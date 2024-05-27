فيديو.. شاب مقدسي يطور جهاز روبوت متعدد الحركات

القدس المحتلة- استطاع شاب فلسطيني حديث التخرج من جامعة القدس تطوير جهاز روبوت محلي متعدد الحركات.

يقول المهندس الصناعي حمزة نيروخ خريج برنامج "الدراسات الثنائية هندسة صناعية" -للجزيرة نت- إن جهاز الروبوت الذي طوره "يتحرك في 6 محاور".

وأضاف أن فكرة الجهاز موجودة في العالم، لكنه الأول الذي ينتج فلسطينيا ويرى النور في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، وإجراءات الاحتلال في القدس والضفة.

ويشير نيروخ إلى أن الروبوت يستطيع تعويض الأيدي العاملة التي تحتاج إلى تكرار نفس الحركة مئات وآلاف المرات، وبالتالي تفريغ تلك الأيدي للمهام التي تتطلب خبرة ومهارة أكبر.

وذكر المهندس المقدسي أن إنجاز المشروع تطلب نحو عام ونصف العام، نصفها تقريبا في التخطيط والدراسة.

ولفت إلى أن طباعة الهيكل الخارجي للروبوت تمت بالكامل بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد داخل مختبرات جامعة القدس، وأنه سوف يتم استخدامه لتطبيقات صناعية مثل ماكينة التفريز "سي إن سي" (CNC) وهي ماكينات تستخدم الحاسوب لتؤدي وظائف معينة.

وأشار نيروخ إلى التعاون مع شركتين محليتين شكلتا حاضنة لتدريبه هما "تبارك سي إن سي" و "نيروخ التقدم" موضحا أنه يعمل معهما على المرحلة الثانية بتطوير الروبوت من القدرة على حمل 400 غرام إلى 5 كليوغرامات.

وفي منشور له على فيسوك، أعلن رئيس جامعة القدس الدكتور عماد أبو كشك أنه سيعمل على مساعدة نيروخ "الذي طوَّرَ ذراع روبوت فريدةً من نوعها (..) لتطوير أفكاره عالمياً كجزءٍ من التزامي الشخصي والمؤسساتي في رعاية الأفكار الريادية للشباب".