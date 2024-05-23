ما هو تطبيق "أندرويد ويب فيو" ولماذا تحتاجه؟

في العالم الواسع لنظام التشغيل أندرويد، يتمتع المستخدم بميزات مختلفة تتراوح بين التطبيقات الأساسية والمميزات المتقدمة داخل النظام.

تلك المرونة تعد واحدة من أهم مزايا نظام أندرويد بالمقارنة مع الأنظمة المنافسة مثل نظام "آي أو إس" الخاص بهواتف الآيفون، خصوصا مع توفر عدد كبير من التطبيقات على متجر جوجل بلاي.

ربما قد لاحظت تطبيقا باسم "أندرويد سيستم ويب فيو" (Android System WebView) في قائمة التطبيقات المثبتة على هاتفك، أو ربما ظهرت تحديثاته في شريط الإشعارات. إذا كنت تتساءل عن هذا التطبيق لأنك لا تتذكر تثبيته، فهو تطبيق يؤدي دورا حيويا في تحسين تجربتك مع التطبيقات الأخرى على أجهزة أندرويد.

ما هو أندرويد ويب فيو؟

على عكس تطبيقات غوغل الأخرى المثبتة مسبقا على هاتفك، مثل تطبيق درايف وجيميل، لا يمكنك العثور على أيقونة تشغيل لتطبيق "ويب فيو" داخل هاتفك.

لكن هذا التطبيق يعتبر عنصرا أساسيا في نظام أندرويد، وهو مدعوم من كروم، ويسمح للتطبيقات بعرض محتوى الويب مباشرة داخل التطبيق نفسه. تلك الميزة ضرورية لأنها تتيح تجربة استخدام سلسة عبر عدم الحاجة للتنقل بين التطبيقات والمتصفح كل مرة.

وكان التطبيق سابقا مدمجا مباشرة في نظام التشغيل أندرويد، لكن في السنوات الأخيرة فصلته غوغل ليصبح تطبيقا مستقلا. هذا التغيير يعني أنه قد يحتاج إلى التحديث بصورة مستقلة عن تحديثات نظام أندرويد، هذا يجعل تحديث الخدمة أسرع كثيرا بعدم الاعتماد على تحديثات نظام أندرويد، وبما أن خدمة "ويب فيو" تعمل مثل معظم التطبيقات، فإن تصحيح الأخطاء البرمجية واكتشافها أصبح أسهل كثيرا.

محتوى الويب في التطبيقات

يملك مطورو تطبيقات أندرويد بعض الخيارات للتعامل مع محتوى صفحات الويب داخل تطبيقاتهم. الخيار الأسهل هو ببساطة استخدام الملحق المتاح لخدمة "ويب فيو". ومع ذلك، قد تلاحظ أن بعض التطبيقات تقوم بتشغيل متصفح الويب الخاص بهاتفك لعرض الروابط، وهذا يحدث عندما لا يدمج مطور التطبيق خدمة "ويب فيو" داخل تطبيقه.

كما تبنى المطورون في السنوات الأخيرة ميزة "علامات التبويب المخصصة" (Custom Tabs) الجديدة التي تشبه تطبيق "أندرويد ويب فيو" ولكنها تستخدم مشغل الأداء الافتراضي للمتصفح لعرض المحتوى. وغالبا ما يوفر هذا الأمر سرعات أفضل وعناصر تفاعلية أكثر مقارنةً بملحق "ويب فيو" المعتاد.

لماذا تحتاجه؟

يعتمد نظام أندرويد 9.0 "باي" (Pie) والإصدارات الأقل منه على متصفح غوغل كروم للتعامل مع صفحات الويب، وقد تلاحظ بالفعل تحسينات كبيرة في الأداء وعمر البطارية إذا عطلت تطبيق "ويب فيو". لكن في إصدارات أندرويد الأحدث، من مصلحتك أن تحافظ على تشغيل هذا التطبيق وتحافظ على تحديثاته باستمرار.

تعتمد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تطبيقات إنستغرام وإكس، اعتمادا كبيرا على هذا العنصر الأساسي في أندرويد لتحميل أي روابط خارجية تضغط عليها. إيقاف أو تعطيل خدمة "ويب فيو" في نظام أندرويد بصورة غير متوقعة سيؤدي على الأرجح إلى تعطيل معظم التطبيقات التي تستخدمها يوميا على هاتفك.