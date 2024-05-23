يحوي أسماء لامعة.. مجلس استشاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي في ميتا بدون مقابل

شكل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمس" مجلسا استشاريا جديدا للمنتجات، وهو مجموعة ستجتمع بشكل دوري مع فريق إدارة ميتا وتقدم توجيهات بشأن منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة وأوجه تقدمها التكنولوجي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ويتألف المجلس الذي يحمل اسم "مجموعة ميتا الاستشارية" من 4 رؤساء تنفيذيين؛ وهم الرئيس التنفيذي وباتريك كوليسون المؤسس المشارك لشركة "ستريب" ونات فريدمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جيت هاب" وتوبي لوتكي الرئيس التنفيذي لشركة "شوبيفاي" وشارلي سونجهيرست المستثمر والمدير التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت. ولن يحصل أي من الرجال الأربعة على مقابل، حسبما أكد متحدث باسم (ميتا).

وكتب زوكربيرغ في مذكرة داخلية للموظفين اطلعت عليها وكالة بلومبيرغ للأنباء: "لقد أصبحت أحترم بشدة هذه المجموعة من الأشخاص وإنجازاتهم في مجالاتهم المختلفة وأنا ممتن لأنهم يرغبون في مشاركة وجهات نظرهم مع ميتا في هذا الوقت المهم؛ حيث نحصل على فرص جديدة مع الذكاء الاصطناعي وميتافيرس".