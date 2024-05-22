16 شركة ذكاء اصطناعي تتعهد بالتزامات أمنية جديدة

أعلنت الحكومة البريطانية اجتماع ممثلي 16 شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في العالم -بالعاصمة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء- وقد تعهدوا بتقديم التزامات جديدة لضمان التطوير الآمن لهذا العلم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان صادر عن المعهد البريطاني للعلوم والابتكار والتكنولوجيا "تضمن هذه الالتزامات أن تلتزم شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم بالشفافية والقابلية للمساءلة بشأن خططها لتطوير ذكاء اصطناعي آمن".

وتعتمد الاتفاقية -التي وقعت عليها بشكل خاص أوبن إيه آي (شات جي بي تي) وغوغل ديب مايند، وأنثروبيك- على الإجماع الذي تم التوصل إليه خلال "القمة" العالمية الأولى حول أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، العام الماضي، في حديقة بلتشلي في المملكة المتحدة.

وتستضيف سول النسخة الثانية من هذه "القمة" بالشراكة بين الحكومتين الكورية الجنوبية والبريطانية.

مخاطر "لا يمكن التغاضي عنها"

وتعتبر شركات الذكاء الاصطناعي -التي لم تعلن بعد كيفية تقييمها لأمن الأنظمة التي تطورها- ملزمة بتحديد المخاطر التي "لا يمكن التغاضي عنها" والخطوات التي ستتبعها لضمان عدم تجاوز هذه السقوف، وفقا للبيان.

وسيتم تحديد هذه السقوف قبل "قمة" الذكاء الاصطناعي المقبلة التي ستُعقد عام 2025 في فرنسا.

ومن بين الشركات التي تلتزم هذه القواعد الأمنية عمالقة التكنولوجيا الأميركية مايكروسوفت، أمازون، آي بي إم، ميتا، شركة ميسترال الفرنسية (للذكاء الاصطناعي)، شركة زهبيو. إيه آي (Zhipu.ai) الصينية.

وتعقد قمة سول مدى يومين، جزئيا، عن طريق اجتماعات بالفيديو.

وبالإضافة إلى تناول الشقّ الأمني لأنظمة الذكاء الاصطناعي، سيدرس المشاركون الوسائل التي يمكن للحكومات من خلالها تعزيز الابتكار وتوسيع أبحاث الذكاء الاصطناعي بالجامعات.