ميزة جديدة في أندرويد لاكتشاف لحظة تعرض هاتفك للسرقة

تكشف غوغل عن مجموعة من ميزات الأمان الجديدة مع طرحها الإصدار التجريبي الثاني من "أندرويد 15" ومنها ميزة تستطيع اكتشاف لحظة سرقة الهاتف من بين يديك. وبعض هذه التحديثات ستُدرج في نظام "أندرويد 15" عندما يصل رسميا خريف هذا العام، لكن خاصية كشف السرقة وبعض الميزات الأخرى ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بإصدارات أقدم من نظام التشغيل أندرويد، مما سيتيحها لعدد أكبر من الأشخاص، وفقا لما ذكره موقع "ذا فيرج".

وتعمل ميزة "التأمين لاكتشاف السرقة" عبر التعرّف على الحركات الغريبة التي تشير إلى أن شخصاً ما قد انتزع هاتفك من يدك أو من أمامك على الطاولة مثلا.

فحتى لا يتمكن اللص من الوصول إلى المعلومات الموجودة على هاتفك، تُغلق الشاشة تلقائيًا. كما يبحث النظام عن أي إشارات أخرى تشير إلى حدوث تلاعب بالجهاز، وسيتمكن من قفل الشاشة لحمايته إذا حاول أحدهم إخراجه من الشبكة ليمنع الوصول إليه عن بُعد.

كما تقدم غوغل طريقة جديدة لقفل شاشة الهاتف عن بُعد إذا تعرض للسرقة، عبر زيارة موقع أندرويد من هنا، ثم يمكنك إدخال رقم هاتفك والرد على اختبار الأمان لغلق جهازك، وهي أداة مفيدة إذا لم يكن لديك سوى هاتف أحد الأصدقاء في تلك اللحظة.

وستصل تلك الميزات في فترة لاحقة من هذا العام عبر تحديث خدمات غوغل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 10 أو أحدث.

كما يقدم أندرويد 15 ميزات أمان جديدة، منها "المساحات الخاصة" (private spaces) التي تتيح لك وضع التطبيقات والمعلومات في مساحة منفصلة مخفية على هاتفك يمكن تأمينها برقم تعريف شخصي مميز.

وكما حدث العام الماضي، فقد احتل أحدث إصدار من نظام التشغيل من غوغل مساحة صغيرة من الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المطورين أي/آو الذي عقدته الشركة منذ يومين، لأن تركيزها انصب بالكامل على مميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستقدمها في خدماتها المختلفة.