دليلك للانتقال إلى ماك بوك.. ما أساسيات نظام ماك أو إس؟

إن كنت حديث العهد بعالم أجهزة ماك من آبل، فقد تجد صعوبة في معرفة من أين تبدأ استخدامها والاستفادة من مميزاتها مقارنة بالأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز. ولكن ببعض الإرشادات والممارسة، ستتمكن من التعامل مع جهاز ماك الخاص بك كمحترف في أسرع وقت.

في هذا الدليل المبسط، سنتعرف إلى أساسيات نظام "ماك أو إس" (macOS)، بداية بمميزات النظام المختلفة وصولا لإعداد الجهاز لأول مرة وتخصيص سطح المكتب واستخدام التطبيقات الأساسية في النظام وغيرها من الخطوات المهمة التي سنتعرف إليها عبر سلسلة من التقارير.

إعداد النظام لأول مرة

سنبدأ بإعداد نظام ماك أو إس للمرة الأولى، وهو أمر بسيط يمكنك تنفيذه عبر الخطوات التالية:

بعد تشغيل جهاز ماك، سيُطلب منك تحديد اللغة والمنطقة. اتصل بالإنترنت عبر الواي فاي. سجل الدخول باستخدام حسابك على "آبل آي دي" (Apple ID)، أو يمكنك إنشاء حساب جديد إذا لم تملك واحدا. اضبط ميزة تسجيل الدخول ببصمة الإصبع أو الوجه. اضبط تشغيل خدمة "آيكلاود" (iCloud)، وهي تتيح لك الوصول إلى ملفاتك ومستنداتك من أي جهاز آخر.

أساسيات ماك أو إس

نظام التشغيل "ماك أو إس" هو نظام تطوره شركة آبل ليعمل على أجهزة الحاسوب الخاصة بها، سواء الأجهزة المحمولة أو أجهزة سطح المكتب، وهو يشتهر بواجهة المستخدم السهلة والتكامل السلس مع أجهزة آبل الأخرى كهواتف الآيفون أو الأجهزة اللوحية آيباد.

وهذه بعض المصطلحات الأساسية التي تخص النظام، وعليك أن تلاحظ أننا سنتحدث عن آخر نسخة متوفرة من النظام "ماك أو إس سونوما 14" (macOS Sonoma 14):

شريط "دوك" (Dock): أحد الميزات الأساسية لنظام ماك أو إس، وهو المكان الذي تستطيع الوصول منه إلى تطبيقاتك الأكثر استخداما. في الوضع الافتراضي، يكون في أسفل الشاشة، ويحتوي على أيقونات لتطبيقات مثل "فايندر" (Finder) ومتصفح سفاري وتطبيق البريد الإلكتروني. يمكن اعتباره كشريط المهام في نظام ويندوز، الذي يحتوي على قائمة "ابدأ" (Start). يمكنك تخصيص الشريط ووضع التطبيقات التي تحتاجها، بجانب تغيير حجمه ومكانه إن أردت ذلك.

تطبيق "فايندر" (Finder): واحد من الميزات الأساسية أيضا في نظام ماك أو إس، وهو ما ستجد فيه كل ملفاتك ومجلداتك. ستجده في شريط "دوك" كما أشرنا. يمكنك تنظيم ملفاتك في مجلدات والبحث عن ملفات محددة باستخدام شريط البحث، ويمكنك كذلك إنشاء مجلدات جديدة ونقل الملفات إليها أو حذفها.

"المنصة" (Launchpad): وهي المكان الذي ستجد فيه كل تطبيقاتك على الجهاز، وستجدها في شريط "دوك".

"متجر التطبيقات" (App Store): وهو متجر تطبيقات نظام ماك أو إس، ويشبه متجر تطبيقات هواتف الآيفون. ستجد الأيقونة الخاصة بالمتجر في شريط "دوك".

"الإعدادات" (Settings): وهو المكان الذي يجمع كل إعدادات جهازك، وستجد أيقونته في شريط "دوك" أيضا.

"شريط القائمة" (Menu Bar): ستجد هذا الشريط في الجزء العلوي من الشاشة، وهو يحتوي على قوائم لبعض المهام المختلفة، مثلا يحتوي على قائمة آبل وقوائم التطبيقات التي تستخدمها ومركز التحكم ومركز الإشعارات.

"قائمة آبل" (Apple menu): توجد في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، وتحتوي على أوامر للمهام التي تحتاجها باستمرار مثل تحديث التطبيقات أو فتح إعدادات النظام أو قفل الشاشة أو إيقاف تشغيل جهاز ماك بوك.

"قوائم التطبيقات" (App menus): توجد بجوار قائمة آبل، ويظهر فيها اسم التطبيق الذي تستخدمه بخط عريض، متبوعا بالقوائم الأخرى، مثل "ملف" (File) و"تعديل" (Edit) و"تنسيق" (Format) و"نافذة" (Window) و"مساعدة" (Help)، بجانب القوائم الخاصة بكل تطبيق.

"الباحث" (Spotlight): يساعدك على البحث عن التطبيقات والمستندات ورسائل البريد الإلكتروني والعناصر الأخرى على جهاز ماك بسرعة، وستجد أيقونة الباحث في شريط القائمة.