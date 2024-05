"أوبن إيه آي" تحل الفريق الذي يعمل على مخاطر الذكاء الاصطناعي

قررت شركة "أوبن إيه آي" حل الفريق الذي يركز على المخاطر طويلة الأمد للذكاء الاصطناعي بعد عام واحد فقط من إعلانها تشكيل هذا الفريق، وفقا لما أكده شخص مطلع على الوضع لشبكة "سي إن بي سي" أمس الجمعة.

وذكر الشخص، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن بعض أعضاء الفريق قد أُعيد تعيينهم في عدة فرق أخرى داخل الشركة.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام من إعلان كل من قادة الفريق وهما إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك للشركة، وجان ليكه، رحيلهما عن الشركة الناشئة. وكان كلاهما أعلن -الثلاثاء الماضي عبر منصة إكس- رحيله عن الشركة، ولكن أمس الجمعة، شارك ليكه مزيدا من التفاصيل حول سبب مغادرته الشركة، فكتب عبر حسابه: "إن صنع آلات أكثر ذكاء من البشر مسعى محفوف بالمخاطر بطبيعته. تتحمل أوبن إيه آي مسؤولية هائلة نيابة عن البشرية بأسرها. ولكن على مدى السنوات الماضية، تراجعت ثقافة السلامة وعملياتها على حساب المنتجات البرّاقة".

وقد ركز الفريق، الذي أعلنت عنه الشركة العام الماضي، على "الإنجازات العلمية والتقنية لتوجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاء منا والتحكم فيها"، وقالت "أوبن إيه آي" حينها إنها ستخصص 20% من طاقتها الحاسوبية لهذه المبادرة على مدى 4 سنوات.

ولم تصدر الشركة أي تعليق عن الأمر، سوى منشور من المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي سام ألتمان عبر حسابه على منصة إكس، ذكر فيه أنه "حزين لمغادرة ليكه" وأن الشركة لديها مزيد من العمل الذي يجب إنجازه.

i’m super appreciative of @janleike‘s contributions to openai’s alignment research and safety culture, and very sad to see him leave. he’s right we have a lot more to do; we are committed to doing it. i’ll have a longer post in the next couple of days.

🧡 https://t.co/t2yexKtQEk

— Sam Altman (@sama) May 17, 2024