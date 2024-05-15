إيليا سوتسكيفر كبير العلماء في "أوبن إيه آي" يعلن تركه مجلس إدارة الشركة

أعلن المشارك في تأسيس "أوبن إيه آي" إيليا سوتسكيفر الثلاثاء تركه مجلس إدارة الشركة التي باتت من أبرز المجموعات التكنولوجية في "سيليكون فالي" بفضل برنامجها "تشات جي بي تي" الذي أحدث ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال سوتسكيفر في منشور عبر موقع إكس "بعد نحو 10 سنوات، اتخذت قرارا بمغادرة أوبن إيه آي".

وأضاف "كان المسار الذي سلكته الشركة مذهلا، وأنا واثق من أنها ستبني ذكاء اصطناعيا عاما آمنا ومفيدا في الوقت نفسه"، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي الذي يتمتع بقدرات معرفية مماثلة لقدرات البشر، وهو ما تتنافس عليه الشركات التكنولوجية الكبرى.

وكان سوتسكيفر، كبير العلماء في "أوبن إيه آي"، عضوا في مجلس الإدارة الذي صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لصالح إقالة الرئيس التنفيذي والمشارك في تأسيس "أوبن إيه آي" سام ألتمان.

وأثارت إقالة ألتمان المفاجئة لأيام عدة حالة من الإرباك في الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا.

وسرعان ما عرضت "مايكروسوفت"، وهي المستثمر الرئيسي في "أوبن إيه آي"، توظيف ألتمان، في حين طلب مئات من موظفي الشركة استقالة كامل أعضاء مجلس إدارتها. وبعد أقل من أسبوع على إقالته، عاد ألتمان إلى منصبه في "أوبن إيه آي".

وترك سوتسكيفر مجلس الإدارة، لكنّه بقي في منصبه بالشركة.

وكانت "أوبن إيه آي" قد كشفت النقاب الاثنين عن نسخة جديدة من "تشات جي بي تي" تتيح للمستخدمين إجراء محادثات شفهية سلسة مع البرنامج، في خطوة إضافية نحو تطوير برمجيات مساعدة فائقة التطور عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، المحرّك الرئيسي الحالي لشركات التكنولوجيا العملاقة.