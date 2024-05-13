انتبه لهذه الأشياء قبل شراء السماعة اللاسلكية من "سينهايزر"

تحتدم المنافسة في سوق السماعات اللاسلكية بشدة، وتسعى بعض الشركات إلى التفوق على منافسيها بطرح طرازات منخفضة التكلفة، في حين تحاول شركات أخرى لفت الأنظار إليها عن طريق طرح طرازات بتصميمات غير عادية.

ولكن شركة سينهايزر تحاول في سماعة "مومنتم ترو وايرليس 4" (Momentum True Wireless 4) الجديدة تقديم باقة شاملة من المزايا، وتعد الشركة الألمانية عملاءها بنتائج موثوقة سواء تم استعمال السماعة اللاسلكية في أثناء التدريب أو عند الاستماع للصوت "فائق النقاء" أو عند الرغبة في إلغاء الضوضاء المحيطة المزعجة.

التحكم في تشغيل الموسيقى

ومن ضمن المجالات التي تتفوق فيها شركة سينهايزر على منافسيها التحكم في تشغيل الموسيقى، إذ لا توفر بعض الطرازات المنافسة كل الوظائف في السماعة اللاسلكية من سينهايزر، التي تتيح للمستخدم التقديم والإرجاع وتعديل شدة الصوت والإيقاف المؤقت وتشغيل تطبيقات المساعد الصوتي والتنقل بين أوضاع الصوت، وتتم عملية التحكم في كل هذه الوظائف بنقرة سهلة وسريعة، ونادرا ما تحدث أخطاء عند النقر، ويتم تنفيذ الوظائف بشكل موثوق في أغلب الأحيان.

ولضمان استقرار السماعة في الأذن بإحكام تتوافر 4 سدادات أذن، بالإضافة إلى 3 قطع تركيبية اختيارية من أجل تخصيص السماعة حسب شكل الأذن الخاص بالمستخدم، ولكن في اختبار الارتداء تسببت السماعة اللاسلكية "مومنتم ترو وايرليس 4" في الشعور بعدم الارتياح بعد نصف ساعة، نظرا لأن سدادات الأذن كبيرة نسبيا وربما لا تتناسب مع الأذن الصغيرة.

وبالنسبة لدقة الصوت الصادر عن السماعة اللاسلكية "مومنتم ترو وايرليس 4″، فإنه كان متوازنا للغاية في أثناء الاختبار، الذي تم إجراؤه بعد إخراجها من عبوة التغليف مباشرة، مع وجود فصل واضح بين مستويات الصوت المرتفعة والمتوسطة والعميقة، ويصدح صوت الجهير بشكل مثير للإعجاب، ولكنه ليس غامرا.

ويمتاز وضع الشفافية بالحياد الطبيعي، وبغض النظر عن صوت الهسهسة البعيدة فقد ينسى المستخدم أنه قد قام بوضع السماعة في أذنه عندما لا يتم تشغيل أي شيء، وعند تفعيل وضع الشفافية فسوف يتم تمرير الضوضاء المحيطة والأصوات مع المحتويات، التي يتم تشغيلها، حتى لا ينعزل المستخدم عن النطاق المحيط به.

وإذا رغب المستخدم في التركيز على الاستماع للموسيقى أو البودكاست فقط، فعندئذ يمكنه تفعيل وظيفة إلغاء الضوضاء النشط "إيه إن سي" (ANC)، وتعتبر السماعة من سينهايزر واحدة من أفضل الطرازات التي تعزل المستخدم عن النطاق المحيط به تماما، خاصة ضجيج المرور.

جودة الصوت

وتعتبر جودة الصوت عند إجراء المكالمات الهاتفية إحدى مزايا السماعة اللاسلكية "مومنتم ترو وايرليس 4″، إذ يُنقل الحديث بشكل واضح ومفهوم حتى في البيئات الصاخبة، كما يتناسب الوضع المضاد للرياح بشكل مثالي عند ممارسة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية، ولكن لتنشيط هذا الوضع يتعين على المستخدم فتح التطبيق على الهاتف الذكي.

ولكي تستمر المكالمات الهاتفية لمدة أطول، فقد قامت الشركة الألمانية بزيادة فترة تشغيل البطارية بمقدار ساعتين تقريبا مقارنة بالطراز السابق، لتصل فترة تشغيل البطارية حاليا إلى 7.5 ساعات، كما تصل فترة التشغيل الإجمالية عند طريق علبة الشحن إلى 30 ساعة في أثناء التنقل.

الاقتران بعدة أجهزة

وتدعم السماعة اللاسلكية "مومنتم ترو وايرليس 4" وظيفة الاقتران بعدة أجهزة، فمثلا عند سماع الموسيقى على جهاز اللابتوب، فإن السماعة اللاسلكية تتحول إلى الهاتف الذكي تلقائيا عند ورود مكالمة هاتفية.

وتأتي السماعة اللاسلكية بحجم كبير نسبيا، كما أن علبة الشحن تعتبر واحدة من كبرى سماعات الرأس من الفئة باهظة التكلفة، ورغم أن تصميم الصندوق مع الكسوة القماشية يبدو فخما للغاية، فإن حجم السماعة اللاسلكية يعد كبيرا جدا بالنسبة للمستخدم، الذي يرغب في حمل السماعة في جيبه باستمرار.

ولا تقتصر سمة الحجم الكبير على علبة الشحن فقط، بل إن سدادات الأذن في "مومنتم ترو وايرليس 4" نفسها تبرز بوضوح على جانبي الأذن، إلا أن هذه المسألة ترجع إلى التفضيلات الشخصية في المقام الأول.

وتتوافر السماعة نظير سعر يبلغ 299 يورو، ولكن في مقابل هذا السعر الباهظ يحصل المستخدم على صوت فائق النقاء وتشغيل موثوق وفترة تشغيل طويلة للبطارية وجودة صوت جيدة عند إجراء المكالمات الهاتفية، ولكن يعيب سماعة الرأس اللاسلكية من سينهايزر الحجم الكبير نسبيا وعدم توافر تقنية الصوت المحيطي المجسم.