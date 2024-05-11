ماذا يعني وضع الإغلاق في أجهزة آبل ومن يحتاجه؟

صُمم وضع الإغلاق (Lockdown Mode) من آبل لمنع الهجمات السيبرانية المتطورة والقوية على أجهزة الشركة، إذ يوفر إعدادات أمان فائقة لأجهزة آيفون التي تعمل بنظام التشغيل "آي أو إس 16" أو أحدث، وأجهزة آيباد التي تعمل بنظام التشغيل "آي باد أو إس 16" والإصدارات الأحدث.

كما يمكن استخدام وضع الإغلاق في أجهزة الماك بوك بداية من نظام التشغيل "ماك أوس فينتورا (13.0)".

ما الذي يحدث في وضع الإغلاق؟

عند تفعيل وضع الإغلاق، هذا ما يحدث لتأمين جهاز الآيفون أو الآيباد.

تطبيق فيس تايم: ستُحظر جميع المكالمات عبر تطبيق فيس تايم باستثناء المكالمات الواردة من أشخاص اتصلت بهم.

الرسائل: يحظر تطبيق الرسائل النصية المدمج من آبل جميع المرفقات باستثناء الصور والروابط والمحتويات المتبادلة الأخرى.

تصفح الإنترنت: في متصفح سفاري للإنترنت، بعض التقنيات المتقدمة المحسّنة للأداء سوف تتوقف عن العمل.

الألبومات المُشتركة: تُحذف جميع الألبومات المشتركة في تطبيق الصور، وتُحظر الدعوات الجديدة لمشاركة الألبومات.

توصيلات الجهاز: تُحظر التوصيلات السلكية بأجهزة الحاسوب والأجهزة الأخرى إذا كان الجهاز في وضع الإغلاق.

خدمات آبل: تُحظر الدعوات التي يرسلها الآخرون للانضمام إلى خدمات آبل باستثناء تلك التي سبق أن وجهت إليك دعوة لها.

ملفات التعريف: لا يمكن تثبيت ملفات تعريف التهيئة التي قد تُستخدم لتثبيت إصدارات تجريبية أو معدلة من نظام التشغيل الخاص بجهازك.

من يحتاج إلى وضع الإغلاق؟

في مجال التأمين، توجد دائما مفاضلة بين توفير الحماية وبين الاستغناء عن كثير من المزايا لدرجة أن جهازك لن يكون مفيدا أو سهل الاستخدام، وهو ما ينطبق بالتأكيد على وضع الإغلاق في أجهزة آبل.

من السهل جدا تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى استخدام وضع الإغلاق على جهاز الآيفون أو الآيباد، لأنه ببساطة لن يحتاج معظمنا لكل هذا التأمين.

بالتأكيد نحتاج جميعا إلى حماية قوية لأجهزتنا، ولكن وضع الإغلاق مصمم خصوصا لمن يُحتمل أن يتعرضوا لأقوى الهجمات السيبرانية وأكثرها تطورا.

وهؤلاء غالبا من السياسيين والصحفيين والنشطاء. بالأساس، هم الأشخاص القائمون بأعمال مهمة، وربما حساسة أو محفوفة بالمخاطر، وقد يرغب خصومهم في استهدافهم للوصول إلى بياناتهم.

لذا، بالنسبة للمستخدم العادي، فإن وضع الإغلاق غالبا ما يكون أكثر مما يحتاجه. وإذا لم تكن ضمن إحدى هذه الفئات الحساسة، فما عليك سوى اتباع النصائح العادية للحفاظ على أمان أجهزتك الإلكترونية.

وعموما، إن كنت ترغب في تفعيله، فيمكنك هذا عبر تلك الخطوات البسيطة:

اذهب إلى الإعدادات (Settings). اضغط على الخصوصية والأمان (Privacy & Security). اضغط على وضع الإغلاق. في أسفل القائمة ستجد اختيار "وضع الإغلاق" (Lockdown Mode)، اضغط عليه ثم اضغط "تشغيل" (Turn On Lockdown Mode). ستظهر لك نافذة للتأكيد، اضغط مرة أخرى لتفعيل الوضع، ثم سيعاد تشغيل هاتف الآيفون في وضع الإغلاق.