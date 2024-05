أسهل طريقة لاستخدام هاتف الأندرويد ككاميرا للحاسوب الشخصي

بالرغم من إمكانية استخدام الهواتف الذكية فعلا ككاميرا ويب على جهاز حاسوب يعمل بنظام ويندوز، إلا إنك غالبًا ستجد الأمر مرهقا ومربكا بعض الشيء، ولا يتمتع بثبات جيد وبالكاد يحقق الفائدة المرجوة.

أما الآن فقد جرى تحديث نظام التشغيل ويندوز 11 ليتيح استخدام الهواتف الذكية بنظام أندرويد ككاميرا ويب لاسلكيًا عبر البلوتوث بسهولة وفعالية أكبر. ويُستخدم لهذا الغرض تطبيق "ويندوز سمارت فون لينك" (Windows Smartphone Link)، ولن تحتاج إلى تطبيق خارجي أو توصيل الكابل بين هاتفك والحاسب الشخصي.

يتميز توصيل نظام أندرويد بتطبيق "سمارت فون لينك" المرفق في ويندوز 11 بسهولة أكبر ويوفر ميزات أكثر، مثل عرض الرسائل وإجراء المكالمات الهاتفية والربط بين الحاسب الشخصي والهاتف الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد.

لاحظ أن تلك الميزة لا تتوفر لهواتف الآيفون بعد، ولهذا يظل مستخدمو آيفون في حاجة إلى تطبيقات خارجية لاستخدام هواتفهم ككاميرا على الحاسب الشخصي.

استخدام هاتف الأندرويد ككاميرا ويب

يلزم تحديث النظام إلى "ويندوز 11- مومنت 5 – التحديث 5" لتتمكن من استخدام هاتفك الذكي بنظام أندرويد ككاميرا ويب، يجب أن يكون تطبيق "سمارت لينك" على الويندوز بالإصدار رقم (1.24012) أو بإصدار أحدث، وهو ما يمكنك رؤيته داخل إعدادات التطبيق، كما ستحتاج إلى تنزيل التطبيق على الهاتف الذكي.

بعد هذا التحديث، يمكن لـ"ويندوز 11″ العمل بصورة أفضل مع أندرويد ونقل صورة الكاميرا إلى جهاز الحاسوب الشخصي عبر البلوتوث.

تشمل المزايا الجديدة إمكانية التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية في التطبيق، وإيقاف البث مؤقتًا واستخدام مؤثرات الهاتف الذكي. كما تستطيع إجراء المكالمات عبر التطبيق، بجانب عرض الإشعارات وحتى قراءة الرسائل النصية من هاتفك الذكي، كما تُعرض حالة شحن البطارية الحالية داخل التطبيق.

يتطلب الأمر نظام أندرويد 9 على الأقل لاستخدام التطبيق، ولا يُفترض أن يمثل ذلك مشكلة مع أجهزة الهواتف الذكية الحالية.

لإجراء اتصال ناجح بين الهاتف والحاسب الشخصي، يجب تفعيل خيار "منح هذا الحاسوب صلاحية الوصول إلى أجهزتك المحمولة" (Allow this PC to access your mobile devices)، من خلال الانتقال إلى "البلوتوث والأجهزة" (Bluetooth and devices) ثم اختيار "الأجهزة المحمولة".

من خلال اختيار إدارة الأجهزة (Manage devices)، اضغط على إضافة جهاز، يعمل ويندوز 11 على إنشاء كود "كيو آر" (QR) يمكن من خلاله توصيل هاتف الأندرويد لتتمكن من استخدام الكاميرا في المستقبل.

يمكن حينها استخدام الهاتف الذكي ككاميرا بنفس طريقة استخدام أي كاميرا أخرى لجهاز الحاسب الشخصي، كما يمكنك إجراء المزيد من الإعدادات في نافذة التحكم في كاميرا الهاتف الذكي. مع الإعدادات الصحيحة، غالبًا ما تكون جودة الصورة أعلى من كاميرات الويب التقليدية، خاصة عند استخدام الهواتف الذكية الحديثة التي تأتي بكاميرات ذات جودة أفضل.