ما سيارات أشهر وأهم الشخصيات في عالم التقنية الآن؟

في عالم التقنية فائق السرعة، الذي يقود فيه الابتكار عجلة التطور، تقدم لنا مجموعة السيارات الشخصية لكبار قادة قطاع التقنية لمحة مثيرة للإعجاب عن حياتهم خارج قاعة الاجتماعات.

تتنوع تلك المجموعة بين السيارات العملية البسيطة والمريحة إلى نماذج مذهلة من السيارات الفارهة، وربما كل مجموعة منها تتيح لنا التعرف إلى قيم وسمات بعض أهم الشخصيات المؤثرة في عالمنا الحديث.

جيف بيزوس هو ثاني أغنى رجل في العالم حتى الآن وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، ومع ذلك لا يظهر اهتماما واضحا برؤيته وهو يقود سيارات باهظة الثمن.

فقد اشتهر مؤسس أمازون ورئيسها التنفيذي السابق بعادات القيادة الاقتصادية، فوفقا لكتاب "متجر كل شيء"، كان يقود بيزوس سيارة "هوندا أكورد" في طريقه إلى مكتبه في عام 2013. وفي عام 2021، أظهر مقطع فيديو من شركته "بلو أوريجين" (Blue Origin) وهو يقود سيارة "ريفيان آر 1 تي" (Rivian R1T) الكهربائية.

إلا أن بيزوس اشتهر بتفاخره في شراء وسائل نقل أكبر بكثير، وهو يخت فاخر بلغت تكلفته نحو 500 مليون دولار، وفقا لبعض التقارير.

يحتل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ المركز الثالث كأغنى شخص في العالم حتى هذه اللحظة، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. إلا أن ذوق مارك زوكربيرغ بعيد تماما عن البذخ فيما يتعلق بالسيارات والملابس والسفر.

فقد ظهر وهو يقود سيارة "أكيورا تي إس إكس" (Acura TSX) سوداء اللون، وسيارة "فولكس فاغن غولف جي تي آي" هاتشباك، وسيارة "هوندا فيت"، وكلها تقدر قيمتها بنحو 30 ألف دولار أو أقل. ومنذ عامين نشر صورة على إنستغرام لسيارتين من طراز "فورد برونكو" معاد تجديدهما.

لكن أفادت بعض التقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا امتلك سيارة رياضية فاخرة واحدة على الأقل وهي سيارة من طراز "باغاني هوايرا" (Pagani Huayra) الإيطالية.

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، فلن يكون اختيار إيلون ماسك لسياراته مفاجأة كبرى. ففي إحدى تغريداته على حسابه في منصة إكس عام 2019، كشف ماسك عن تفضيلاته لسيارة تسلا "موديل إس بيرفورمانس” (Model S Performance) التي يقودها في معظم الأوقات، ولكنه أحيانا يفضل قيادة تسلا "موديل 3 بيرفورمانس” وتسلا "موديل إكس" عندما يكون مع أطفاله.

