ما مميزات خدمة التخزين السحابية "غوغل ون"؟

تأتي باقة الاشتراك في خدمة "غوغل ون" بعدد من الميزات، مثل توفير مساحة تخزين إضافية مع مزايا الذكاء الاصطناعي، بجانب التكامل مع تطبيقات غوغل الأخرى. توجد عدة باقات مختلفة يمكنك الاختيار من بينها أيضا، مما يمنحك مجموعة متنوعة من الخيارات، لتجد باقة تناسب احتياجاتك.

فما هي تفاصيل هذه الميزات التي تقدمها الخدمة، وهل تستحق الاشتراك فيها؟

ما هي خدمة غوغل ون؟

هي خدمة مدفوعة أطلقتها غوغل في مايو/أيار 2018، وتضم الخدمة أكثر من 100 مليون مشترك حتى مارس/آذار الماضي. يأتي كل حساب في غوغل بمساحة تخزين سحابية مجانية تبلغ 15 غيغابايتا يمكن مشاركتها عبر خدمات مختلفة مثل غوغل درايف والصور وخدمة جيميل. ولكن إن انتهت هذه المساحة، فستجد أمامك خيار الاشتراك في خدمة "غوغل ون" وهي خدمة التخزين السحابية التي تقدمها الشركة برسوم شهرية بعدة فئات من الاشتراكات.

يوفر الاشتراك في الخدمة الوصول إلى الميزات التالية:

نموذج "جيمناي أدفانسد" للذكاء الاصطناعي مع مزايا إضافية لمكالمات الفيديو في تطبيق غوغل ميت أدوات لتحرير الصور في تطبيق صور غوغل خدمة "في بي إن" من غوغل.

هل تستحق الاشتراك؟

بجانب المساحة الإضافية الكبيرة للتخزين، يمكنك الاستفادة من ميزات أخرى تقدمها غوغل ضمن اشتراك خدمة غوغل ون، فمثلًا في باقة "إيه آي بريميوم" يمكنك الاستفادة من نموذج جيمناي المتطور، واستخدامه لكتابة التقارير أو تلخيص النصوص في ملفات المستندات، بجانب إمكانية التعديل وكتابة رسائل البريد الإلكتروني في خدمة جيميل دون الحاجة لتحميل أدوات ملحقة في المتصفح.

وبإمكان مستخدمي "غوغل ون" مشاركة باقة مساحة التخزين الخاصة بهم لما يصل إلى 5 أفراد آخرين من العائلة عبر إنشاء مجموعة عائلية أو مشاركة الباقة مع مجموعة حالية.

كما يمكنك تعزيز خصوصيتك على الإنترنت عبر مجموعة من الميزات، إذ يحصل مستخدمو غوغل ون على إمكانية الوصول إلى خدمة "في بي إن" الحصرية.

إذا كنت ممن يستخدمون شبكات الواي فاي العامة بانتظام وتحتاج أيضًا إلى مساحة تخزين كبيرة، فقد يمثل اشتراك غوغل ون قيمة أفضل مقابل المال من مجرد الاشتراك في خدمات "في بي إن" العادية.

إلى جانب خدمة "في بي إن" يأتي الاشتراك أيضًا بمراقبة شبكة الويب المظلم، وهي ميزة أمان أخرى تفحص الويب المظلم وتبلغك إذا ظهرت أي من معلوماتك الشخصية، مثل عنوان بريدك الإلكتروني أو تاريخ ميلادك. وإذا ظهرت أي من تلك البيانات، سيقترح عليك الخطوات التالية، مثل إعداد خطوة المصادقة الثنائية لحماية حساباتك.

كما يوفر الاشتراك أيضا إمكانية الوصول إلى العديد من الميزات والعروض الحصرية التي لا يتمتع بها مشتركو خدمة التخزين السحابية العادية من غوغل.

وتتضمن خطتي الاشتراك البريميوم خدمات غوغل وركسبيس بريميوم، التي تمنحك ميزات أفضل في تطبيق غوغل ميت وغوغل كالندر. فمثلًا، يمكنك عقد الاجتماعات الافتراضية لفترة أطول مع إمكانية إزالة الضوضاء من الخلفية، أو إعداد صفحة حجز احترافية تتيح للأشخاص الآخرين تحديد مواعيد معك.

وبجانب هذا يمكنك التواصل الفوري مع خبراء غوغل للرد على استفساراتك العامة أو الدعم الفني لأي منتج أو خدمة من منتجات أو خدمات الشركة. تستطيع التواصل مع الدعم عبر الهاتف أو الدردشة أو البريد الإلكتروني من خلال تطبيق "غوغل ون" على مدار الساعة.

لذا إن كنت تبحث عن زيادة مساحة التخزين السحابية على حسابك في غوغل، فربما ستكون خدمة "غوغل ون" هي الأنسب في هذا السياق، خاصة مع الميزات الأخرى التي تقدمها.